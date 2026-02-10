'Модель роста сломана': почти все отрасли российской промышленности 'завалились'

Темпы роста российского ВВП по итогам года замедлились более чем в четыре раза – до 1%.

После двух лет военного бума, оплаченного рекордными с советских времен расходами бюджета на армию, экономика страны-агрессора России все глубже погружается в промышленную рецессию. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает The Moscow Times.

Отмечается, что из 28 основных отраслей промышленности со спадом прошлый год завершили 21. По итогам года добыча полезных ископаемых сократилась на 1,6%, добыча газа – на 3%, а добыча нефти упала до минимумов за 16 лет.

В несырьевом секторе металлурги уменьшили выпуск на 2,1%, а фабрики одежды и обуви – на 3,5%. Впервые за 15 лет упало производство продуктов питания – на 0,5%. На столько же сократился выпуск на нефтеперерабатывающих заводах, которые в течение года десятки раз подвергались ударам БПЛА.

В целом промышленное производство в РФ продемонстрировало рост на 1,3%. В то же время положительную динамику зафиксировали только в семи секторах, причем три из них напрямую связаны с оборонной сферой.

Речь идет о выпуске готовых металлических изделий (+18%), компьютеров, электроники и оптической продукции (+11,7%), а также других транспортных средств и оборудования (+32%). По мнению специалистов, такая ситуация свидетельствует о растущем давлении слабого внутреннего спроса и высоких процентных ставок.

"Модель роста, основанная только на военных расходах, сломалась", – констатирует Янис Клюге, эксперт Немецкого института проблем международной безопасности.

Ранее стало известно, что темпы роста российского ВВП снизились с 4,9% в 2024 году до 1% в 2025 году. Прогнозы указывают на то, что такая тенденция сохранится до конца 2026 года. Положение потребителей в стране-оккупанте ухудшает уровень инфляции, который остается стабильно высоким – 6,4%.

Отмечается, что росту цен в российских супермаркетах до новых максимумов с начала года способствовали сезонные факторы, в частности, налоговые изменения.

По данным Росстата, за первые 12 дней января цены выросли на 1,26%. По некоторым категориям рост оказался почти ошеломляющим. Так, огурцы подорожали на 21,3%, а помидоры – на 13,6%.

