Станция метро 'Арсенальная' больше не самая глубокая в мире

Теперь это звание принадлежит станции в Китае.

Станция метро "Арсенальная" в Киеве долгое время была самой глубокой в мире. Многие этого не знают, но в 2022 году она утратила это звание.

Сейчас первенство в рейтинге принадлежит подземке в Китае. Как сообщает ресурс Oddity Central, речь идет о станции "Хунъяньцунь" (Hongyancun), открытой в 2022 году. Ее глубина составляет 116 метров, что эквивалентно примерно 40 этажам.

Станция "Хунъяньцунь" расположена на линиях 5 и 9 метро Чунцина. На ее строительство было потрачено 400 дней.

Примечательно, что на лифте спуск в нижнюю часть станции длится 53 секунды. В то же время на эскалаторе – более 10 минут. Вполне вероятно, что во время спуска именно на лифте вы почувствуете заложенность в ушах.

Отметим, что "Арсенальная" в Киеве имеет глубину 105,5 метров. Она до сих пор остается самой глубокой станцией метро в Украине и Европе.

Станция метро "Арсенальная": интересные факты

До открытия китайской станции, "Арсенальная" более 60 лет считалась самой глубокой в мире. Она находится на красной ветке метро Киева между станциями "Крещатик" и "Днепр".

Открыли ее 6 ноября 1960 года. Кстати, она была одной из первых пяти станций киевского метро.

Спуск к платформе состоит из двух эскалаторов с промежуточным вестибюлем. Общее время спуска на "Арсенальной" занимает около 5 минут.

Ее глубина составляет 105,5 метров. Это обусловлено сложной геологией и рельефом правого берега Днепра.

Несмотря на то, что станция является самой глубокой в Европе, ее центральный зал – самый короткий в киевском метро, всего 21 метр.

