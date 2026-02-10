Месть по-запорожски: Силы обороны уничтожили российскую РСЗО 'Торнадо-С' (видео)

В ночь на 10 февраля Силы обороны Украины уничтожили российскую реактивную систему залпового огня "Торнадо-С" на Запорожском направлении. Операцию провели совместно подразделения беспилотных систем и ударных БПЛА.

Поражение цели стало результатом слаженных действий 422-го отдельного батальона беспилотных систем LUFTWAFFE, подразделения ударных БПЛА "Лазар" 27-й Печерской бригады Национальной гвардии Украины и 104-го центра беспилотных систем, в зоне ответственности 17-го армейского корпуса.

По информации начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова, именно эта установка системно обстреливала населенные пункты Запорожской области и недавно нанесла удар по Хортицкому району Запорожья. Российские военные долгое время пытались скрыть ее местоположение, постоянно меняя позиции.

В течение нескольких месяцев украинские защитники вели целенаправленный поиск этой РСЗО. В результате разведки установка была обнаружена во временно оккупированном Токмакском районе, после чего ее уничтожили точным ударом.

По данным разведки, РСЗО "Торнадо-С" является дефицитной для российской армии – на вооружении осталось до десяти таких установок. Стоимость одной оценивается в десятки миллионов долларов.

Запорожская ОГА совместно со всеми общинами Запорожской области системно поддерживает подразделения Сил обороны, которые уничтожили установку. В 2025 году им передали FPV-дроны, коптеры, беспилотные летательные аппараты, авиационные комплексы и другое оборудование для обнаружения и поражения противника почти на 40 миллионов гривен. В целом в прошлом году Запорожская область направила на оснащение фронта 2,5 миллиарда гривен.

Украинские военные подчеркивают: каждый удар по мирным городам и гражданскому населению не остается без ответа.

