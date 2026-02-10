Орнитолог объяснил, почему мы стали реже видеть снегирей зимой.

Еще несколько лет назад снегири казались привычными гостями зимних парков. Пушистые "шарики" с красными грудками казались нам настоящим символом зимы. Но сегодня все чаще люди задаются вопросом, почему пропали снегири? Орнитолог Виталий Грищенко рассказал УНИАН, действительно ли их в Украине стало меньше, где зимуют эти птицы и чем их можно привлечь на свой участок.

Почему в Украине нет снегирей

Ответ на вопрос, куда исчезли снегири, очень прост - они до сих пор есть в Украине. По словам ученого, на самом деле этих птиц не стало меньше - просто люди стали реже их замечать. Однако сказать однозначно, где численность этих птиц увеличилась или уменьшилась - сложно, ведь точных учетов не проводится.

"Снегири обычно гнездятся в Карпатах и на северном Полесье. Возможно, зимой их реже видят в городах из-за теплых зим, но это вовсе не означает, что они исчезли или куда-то делись. Они есть и остаются распространенными, просто их нужно уметь замечать", - говорит орнитолог.

В то же время он добавил, что сейчас активно развивается движение бердвочеров - людей, которые наблюдают за птицами. В открытых отчетах и фотоподборках в интернете можно найти множество подтверждений, в том числе и фотографии снегирей.

Орнитолог также рассказал, как их проще всего найти.

"Как я уже сказал, снегири распространены в Карпатах и на севере Полесья. Это птицы, которые питаются преимущественно ягодами и плодами деревьев - в частности, рябиной, калиной. Именно поэтому зимой их можно увидеть там, где остаются ягодные деревья и урожай не собран полностью", - пояснил Грищенко.

В лесах снегири также питаются семенами - они вылущивают и поедают крылатки клена и ясеня. Поэтому именно на этих деревьях их чаще всего и можно увидеть. На зиму птицы мигрируют южнее.

"По своему происхождению снегирь - преимущественно таежный вид, характерный для северных и полесских лесов, но зимой они частично перелетают зимоваться на юг. Впрочем, в южной части Украины их никогда не было много, потому что они долетают туда, когда уже совсем прижмет холодом в центральных областях. А вот Киевская область, Черкасская, средняя часть Украины - там они зимуют каждый год. Когда больше, когда меньше", - рассказал ученый.

Где живут снегири летом

В летний период, говорит орнитолог, снегири в большинстве случаев не остаются на тех территориях, где мы привыкли видеть их зимой. С наступлением тепла они улетают обратно в места гнездования. Регионы, куда летят снегири летом, это в основном опять же Карпаты и Полесье. Также единичные пары можно встретить в Волынской или Житомирской областях. Поэтому летом увидеть снегиря в большинстве городов Украины сложно.

Что любят снегири и чем их подкормить

Орнитолог отметил, что основной пищей этих птиц являются ягоды, в частности в сушеном виде.

"Сушеную рябину или калину они охотно поедают, ведь едят не мякоть, а зернышки внутри, поэтому им не принципиально, свежая ягода или сушеная. Еще со школьных времен помню, как мы вывешивали сушеную рябину, и к ней регулярно прилетали дрозды-рябинники и снегири", - рассказал орнитолог.

Что касается подкармливания в кормушке, ученый отметил, что синицы или дятлы, которые могут к ней слетаться, очень активны, создают суматоху и могут мешать другим. Поэтому лучшим решением будет отдельно повесить пучок сушеной рябины, которую снегири едят чаще всего. На такую подкормку обычно слетаются несколько видов птиц: собственно снегири, дрозды-рябинники, которые зимуют у нас, а также свиристели.

УНИАН также спросил, свидетельствует ли наличие снегирей о здоровой экосистеме в городе.

"В определенной степени - да. Здоровье экосистемы определяется биологическим разнообразием. В то же время для этих птиц решающим является не столько уровень загрязнения воздуха, сколько наличие зеленых насаждений. Если на улицах растет рябина и другие деревья, птицы будут прилетать независимо от количества сажи или общего загрязнения. Для них главное - чтобы было где и чем питаться. Когда же пространство превращается в "каменные джунгли", пернатые избегают таких мест", - подытожил орнитолог.

справка Виталий Грищенко Кандидат биологический наук, старший научный сотрудник и заместитель директора по научной работе Каневского природного заповедника Получил образование с отличием на кафедре зоологии позвоночных Киевского университета имени Т. Г. Шевченко (1985). Работал на кафедре зоологии КНУ. Кандидат биологических наук (1994, тема: "Фенологические закономерности осенней миграции птиц на территории Украины"), старший научный сотрудник и заместитель директора по научной работе заповедника, который с 2010 года входит в Институт биологии КНУ имени Тараса Шевченко.

