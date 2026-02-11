'Откатились на 2 года назад': аналитик рассказал о последствиях отключения Starlink для РФ

Крамаров добавил, что у противника замедлилась передача информации, и это мешает им проводить наступательные операции.

У россиян возникли трудности в контроле линии фронта из-за остановки работы Starlink, рассказал военный аналитик Андрей Крамаров в эфире Киев24.

Крамаров отметил, что Украина сейчас имеет преимущество в организации быстрой передачи информации между беспилотными системами, подразделениями на линии фронта и командными штабами с помощью систем Starlink и дальнейшей трансляции данных видео.

"У них сейчас непосредственное управление войсками и контроль за линией фронта затруднен в контексте проблем с передачей информации. Это не значит, что он полностью отсутствует, просто они откатились где-то на два года назад", - пояснил аналитик.

Крамаров добавил, что у противника замедлилась передача информации, и это мешает им проводить наступательные операции. Кроме того, из-за потери такой широкополосной связи оккупанты не смогут принимать оперативные решения, если ситуация на поле боя быстро меняется.

"Также они получают неактуальную картинку от беспилотников", - поделился аналитик.

В то же время, по его словам, это не означает, что российские оккупанты прекратили наступление, но они не будут иметь актуальных данных.

Работа терминалов Starlink в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что советник министра обороны Украины, специалист по системам связи Сергей (Флеш) Бескрестнов рассказал, что есть данные о срочной поставке на фронт для российских оккупантов терминалов спутникового Интернета с целью замены Starlink. Он рассказал, что у РФ есть несколько провайдеров скоростного спутникового Интернета на основе спутников Ямал и Экспресс. Флеш добавил, что российские терминалы могут быть вынесены в глубь фронта и соединены с передовой WiFi-мостом.

Также мы писали, что военный эксперт Павел Нарожный отметил, что введение "белого списка" терминалов Starlink в Украине предполагает, что один человек может зарегистрировать на себя только один аппарат. По словам эксперта, ранее таких ограничений не было. Однако, если волонтер передал войску несколько "Старлинков", в таком случае ограничение не применяется. Также Нарожный рассказал, что военные регистрируют терминалы не в ЦНАПе, а по другой системе. В частности, у защитников есть программа Delta, через которую и нужно регистрировать терминалы.

