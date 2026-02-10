'Западная пресса отстает': глава ЦПД отреагировал на прогноз Welt о наступлении РФ весной

Коваленко отметил, что планы врага Украины известны и понятны, и военные делают все, чтобы их сорвать.

Россия готовит весеннюю наступательную кампанию в Донецкой и Запорожской областях, заявили в эфире немецкого телеканала Welt ведущие.

Они делают такой прогноз, опираясь на данные французского OSINTера Клемана Молена, который специализируется на военной картографии и анализе фортификаций.

В частности, Молен заметил усиление артиллерийских ударов на соответствующих участках и выделил три района на востоке и юге Украины:

Покровск-Доброполье, Донецкая область;

Гуляйполе-Тернуватое, Запорожская область;

Степногорск, Запорожская область.

Также аналитик предполагает, что на первую половину текущего года Россия имеет планы оккупировать Доброполье в Донецкой области и Орехов в Запорожской области.

На этот прогноз отреагировал глава Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Welt не является первоисточником информации о планах россиян на весну и лето:

"О том, что враг готовит резервы для попыток усиления давления по нескольким направлениям, говорили еще с декабря-января. Западная пресса несколько отстает".

Более того, Коваленко подчеркнул, что планы врага Украине известны и понятны. Силы обороны Украины делают все, чтобы максимально сорвать их.

Ситуация на фронте: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что пресс-служба 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" заявила, что российские оккупанты пытаются удержаться в городе Купянск Харьковской области. Сейчас там Силы обороны Украины проводят зачистку. Отмечается, что враг не оставляет попыток удержать город, поэтому "массово лезет из всех щелей". Также пресс-служба опубликовала видео с работой украинских военных.

Также мы писали, что 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск сообщил, что на севере Покровска продолжаются боестолкновения, враг пытается развивать дальнейшее наступление на город. Добавляется, что в зоне их ответственности оперативная обстановка остается сложной. Украинские военные констатируют, что враг пытается развивать дальнейшее наступление в Покровске, используя пехотные штурмовые группы при поддержке беспилотных систем. Также российские оккупанты активнее направляют свою пехоту в направлении Гришиного.

