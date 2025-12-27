Трамп заявил о 'хороших шансах' достичь перемирия во время визита Зеленского, - The Post

Трамп известен тем, что использует роскошную резиденцию в Мар-а-Лаго, чтобы повлиять на своих гостей.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он оптимистично настроен на заключение мирного соглашения во время визита президента Украины Владимира Зеленского в его резиденцию Мар-а-Лаго в воскресенье.

"Что ж, я думаю, у нас есть хорошие шансы… Я думаю, они хотят сделать это сейчас, и я думаю, что Россия тоже хочет это сделать. Но каждый раз, когда одна сторона хочет этого, другая – нет", – сказал Трамп газете The Post в телефонном комментарии.

Он также вновь заявил, что урегулировал восемь войн, но признал, что война России и Украины - самая сложная из всех. "Но я думаю, мы справимся", - подчеркнул Трамп.

Как напоминает издание, Зеленский привезет с собой новое мирное предложение из 20 пунктов – вариант плана из 28 пунктов, разработанного в ноябре переговорщиками Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

При этом, отмечает NYPost, место проведения предстоящей встречи Трампа с Зеленским – в поместье президента в Палм-Бич – может отличаться от предыдущих визитов Зеленского в Белый дом.

"Трамп известен тем, что любезно принимает мировых лидеров и использует это роскошное место в качестве фона для попыток повлиять на своих гостей", - пишет издание.

Трамп часто вспоминает визит председателя КНР Си Цзиньпина в 2017 году, когда он угостил его изысканным десертом, прежде чем сообщить о нанесенных авиаударах по Сирии, продемонстрировав тем самым военную мощь.

"У нас был самый красивый кусок шоколадного торта, который вы когда-либо видели, и президент Си наслаждался им", – вспоминал Трамп вскоре после этого. "Он ел свой торт. И он молчал".

Встреча Зеленского и Трампа в США - последние новости

Зеленский привезет с собой новый план мира, который состоит из 20 пунктов. Он включает предложение о создании демилитаризованной зоны. Также ожидается, что встреча будет посвящена гарантиям безопасности со стороны США.

Однако в интервью Politico Трамп проявил равнодушие к последней инициативе Зеленского и не спешит одобрять предложение украинского президента.

"У него ничего нет, пока я не одобрю это. Так что посмотрим, что он имеет", - заявил Трамп.

