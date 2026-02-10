Гороскоп на неделю по картам Таро: Овнам - страхи и переживания, Ракам - сомнения

Львам советуют преобразовать достигнутое в новые возможности.

Составлен гороскоп на неделю до 15 февраля 2026 года по картам Таро для всех знаков Зодиака. Энергия третьей четверти Луны в Скорпионе задаёт тон этой недели. Она учит отпускать старые обиды и прощать себя за прошлые ошибки. Карты Таро на этот период подтверждают эту тему: перевёрнутая "Колесница" сигнализирует о временной потере направления, перевёрнутая "Семёрка Мечей" показывает, что путаница идёт изнутри, а "Девятка Кубков" обещает ответы на ваши внутренние желания – главное, простить себя и отпустить всё, что мешало двигаться вперёд.

Овен

Ваша карта на неделю – "Шестерка Жезлов", перевёрнутая. Овен, внутренние страхи и переживания мешают вам видеть, насколько близки вы к успеху. Перевёрнутая "Шестерка Жезлов" показывает, что вы достигли многого, но не позволили себе оценить свои достижения. Важно принять результат таким, какой он есть, не сравнивая с чужими ожиданиями. Когда вы перестанете ограничивать себя чужими стандартами, откроются новые возможности, которые могут превзойти любые ваши планы.

Телец

Ваши карты на неделю – "Паж Кубков" и "Семёрка Кубков", перевёрнутые. Телец, сомнения в себе пытаются сбить вас с пути, но на самом деле вы обладаете всеми ресурсами для успеха. Перевёрнутые карты подсказывают: доверьтесь своей интуиции, даже если внутренний голос сомневается. Впереди несколько дней, когда ваша уверенность возрастёт, особенно между переходом Венеры в Рыбы и Сатурна в Овен. Смелость следовать своему внутреннему голосу принесёт заметные плоды.

Близнецы

Ваши карты на неделю – "Верховная Жрица" и "Рыцарь Жезлов", перевёрнутые. Близнецы, секреты и скрытая информация создают хаос и растерянность. Перевёрнутые карты показывают, что раскрытие тайны вернёт порядок и прояснит ситуацию. Третья четверть Луны помогает отпустить скрытое и позволить себе открытость. Чем меньше вы удерживаете в себе, тем легче двигаться и использовать новые возможности.

Рак

Ваша карта на неделю – "Королева Мечей". Рак, влияние третьих лиц вызывает сомнения в обещаниях и обязательствах. "Королева Мечей" говорит о необходимости ясного и беспристрастного суждения. Слушайте интуицию и не позволяйте чужому мнению сбить вас с пути. Ситуация прояснится к концу недели, и вы сможете принять решения, основанные на правде и честности.

Лев

Ваши карты на неделю – "Король Жезлов" и "Тройка Пентаклей", перевёрнутая. Лев, недавние усилия и самостоятельность привели вас к новой уверенности. "Король Жезлов" подчеркивает ваш лидерский потенциал, а перевёрнутая "Тройка Пентаклей" напоминает: вы много сделали сами. Эти испытания укрепили вашу стойкость, а влияние Венеры в Рыбах и Эроса во Водолее поможет преобразовать достигнутое в новые возможности.

Дева

Ваши карты на неделю – "Семёрка Жезлов" и "Паж Пентаклей", перевёрнутые. Дева, может казаться, что прогресс замедлился. Перевёрнутые карты напоминают: сомнения – временное препятствие, а настойчивость и вера в себя откроют новые горизонты. Продолжайте действовать, несмотря на разочарования. Ваша энергия и усилия будут вознаграждены, а недооценённые шаги проявят свою силу.

Весы

Ваши карты на неделю – "Звезда", перевёрнутая, "Башня", перевёрнутая, и "Паж Кубков". Весы, период колебаний и сомнений сопровождается внезапными открытиями. Перевёрнутая "Звезда" показывает неуверенность, перевёрнутая "Башня" – избежание катастрофы, а "Паж Кубков" напоминает доверять знакам и интуиции. Ответы находятся внутри вас, а внешние события помогут лучше понять собственные ощущения и направить энергию на позитивные изменения.

Скорпион

Ваша карта на неделю – "Туз Жезлов". Скорпион, новые возможности появляются благодаря вашим усилиям и внутреннему росту. "Туз Жезлов" открывает двери для свежих начинаний. Обращайте внимание на подсказки судьбы, особенно в период перехода Луны через третью четверть, и используйте этот момент, чтобы смело принимать новые вызовы.

Стрелец

Ваши карты на неделю – "Девятка Пентаклей" и "Королева Жезлов", перевёрнутые. Стрелец, ваша самооценка и уверенность подвергаются проверкам. Перевёрнутые карты указывают на необходимость показать собственную ценность и границы. Не позволяйте доброте восприниматься как слабость. Чётко обозначайте свои границы и используйте неделю для укрепления внутреннего уважения и контроля над личной сферой.

Козерог

Ваши карты на неделю – "Девятка Мечей" и "Суд", перевёрнутые. Козерог, карты напоминают о внутреннем напряжении и сомнениях. Перевёрнутые "Девятка Мечей" и "Суд" указывают на необходимость отпустить негативные мысли, заменить их позитивными напоминаниями о достижениях и ценностях. Это позволит восстановить внутренний баланс и уверенно двигаться вперёд, руководствуясь опытом и личной силой.

Водолей

Ваши карты на неделю – "Рыцарь Кубков" и "Смерть". Водолей, любовь и перемены переплетаются на этой неделе. "Рыцарь Кубков" приносит романтические возможности, а "Смерть" символизирует преобразование. Даже если изменения внезапны, они ведут к лучшему. Доверяйте процессу, позвольте себе адаптироваться, и эта трансформация откроет новый этап личной жизни, наполненный глубиной и искренностью.

Рыбы

Ваши карты на неделю – "Двойка Мечей", "Король Кубков" и "Девятка Кубков". Рыбы, тупиковые ситуации сменяются ясностью благодаря последовательности карт. "Двойка Мечей" указывает на выбор, а "Король Кубков" и "Девятка Кубков" подчеркивают, что внутренний и внешний баланс приведёт к реализации желаний. Понимание своей роли и гармония с окружающими помогут воплотить мечты в жизнь, особенно при поддержке романтической и эмоциональной энергии недели.

