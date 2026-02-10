'Боги войны': Юля Юрина погрузилась в жизнь 28-й бригады и написала для них боевую песню

Платформа Культурные силы представила новый эпизод музыкального военного проекта "Фронтовая студия", в котором военные подразделения открывают двери для музыкантов, чтобы в синергии рождались боевые песни бригад.

В этом эпизоде в гости к 28-й отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего похода пришла известная фольклористка и исполнительница Юля Юрина. Это одно из старейших подразделений ВСУ, унаследовавшее преемственность украинской армии: на шевроне бригады изображен Железный крест УНР "За Зимний поход и бои", а их лозунг – "Волей и железом".

Бригада Рыцарей Зимнего похода была создана в 2001 году. Во время АТО/ООС бригада держала границу под Извариным, защищала Донецкий аэропорт, Марьинку и Красногоровку. В 2022 году уничтожила вражеский десант под Коблевым, защищала Николаевскую область и освобождала правобережье Херсонской области.

Видео дня

Чтобы окунуться в атмосферу подразделения, Юля приняла участие в тренировке вместе с новобранцами во время "нулевого дня", когда для бойцов имитируются стрессовые обстоятельства реального боя. Певица посетила танкистов и инструкторов пехотинцев, попробовала себя в стрельбе из автомата и РПГ, а также записала интервью с бойцами:

"Эта поездка полностью изменила мое представление о войне. Я пообщалась с командирами разных подразделений, военными разных специальностей, вдохновилась лозунгами, идеями, которые несут эти воины. Это будет песня о том, что не надо лезть на украинскую землю, и о том, что наши бойцы одолеют захватчиков, потому что они – боги войны".

Больше всего певицу поразила мотивация тех, кто только что пришел в Силы обороны. Юля пыталась стать мостиком между гражданским миром и армией, общаясь с новобранцами, которые только вчера сменили костюмы на пиксели. Среди них – бывшие журналисты, автослесари, моряки. Некоторые из них на момент большой войны работали за границей, но решили вернуться.

"Почему ты решил вернуться из-за границы и присоединиться к войску?" – спрашивает певица одного из новобранцев. "Смотрел много видео и понял: это моя мечта, не могу оставаться далеко, хочу вернуться и воплотить свою мечту", – отвечает молодой пехотинец с позывным "Тест".

"Я задавала простые, порой банальные вопросы. Чтобы объяснить людям, что такое война на самом деле, чтобы они поняли. Возможно, это уберет определенные страхи и вдохновит на решение защищать страну", – подытоживает Юля.

Смотрите новый эпизод "Фронтовой студии" и слушайте песню "Боги войны" от Юли Юриной и Саши Чемерова на канале CulturalForcesMusic:

В рамках нового сезона "Фронтовой студии" уже вышли пять эпизодов:

Саша Чемеров и Гоня с треком "Божьей милостью" для 30-й ОМБр им. князя Константина Острожского.

Павел Гоц с песней "Никогда назад" для 93-й бригады "Холодный Яр".

Миша Правильный с треком "92-я жизнь" для 92-й отдельной штурмовой бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко.

Казак Сиромаха и Ян Шипула с боевой песней "Эдельвейс" для 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

Саша Буль с песней "Пехота короля" для 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила.

"Фронтовая Студия" – музыкальный милитарный проект платформы Культурные силы. В нем приняли участие 17 известных артистов. Возможно, Культурные силы стали первыми, кому удалось собрать такое количество художников разных жанров в рамках одного музыкально-военного проекта. Среди них – Саша Чемеров, MONATIK, Павел Гоц (NAZVA), NORD DIVISION, Kozak Siromaha, Юля Юрина, Миша Правильный, Lely45, PROBASS ∆ HARDI, ДК Энергетик и другие. Всего в рамках проекта выйдет 16 эпизодов шоу, 16 релизов песен и 16 музыкальных видео.

Вас также могут заинтересовать новости: