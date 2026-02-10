Директор НАБУ Кривонос объяснил, что возвращать коррупционные средства в бюджет государства - не функция НАБУ

Глава НАБУ Семен Кривонос утверждает, что эффективность его ведомства не измеряется возвращенными в бюджет средствами. Об этом он заявил на брифинге, отвечая на вопрос, почему на содержание НАБУ Украина тратит в разы больше средств, чем НАБУ своей работой возвращает государству.

По его словам, косвенный экономический эффект от деятельности НАБУ есть, но возвращать коррупционные средства в бюджет этот антикоррупционный орган не считает своей функцией.

"А как оценить экономический эффект действий НАБУ? Возвращать средства в госбюджет – не наша основная функция", – сказал Кривонос.

На уточнение, что НАБУ создано именно для борьбы с коррупцией, хищением денег налогоплательщиков, его глава отметил: "Коррупционная составляющая есть и в ГБР, и финансирование у них больше, чем у нас".

По мнению директора НАБУ, к оценке деятельности Бюро не стоит подходить с экономическими мерками, поскольку поступление средств в бюджет – это не функция Бюро.

"Я хочу понять в этом вопросе, является ли основной задачей НАБУ оправдать свою экономическую целесообразность? То есть за год вернуть столько средств, сколько выделено на его существование, на зарплаты детективам, на заправку машин, картриджей...", - сказал он.

Директор НАБУ убежден, что экономические упреки, что НАБУ "мало зарабатывает" - это манипуляции со стороны недругов антикоррупционного бюро: "Но именно этим часто манипулируют наши противники: смотрите, на них потратили 2,6 миллиарда гривен, а они вернули 600 миллионов. То есть все измеряются через экономический эффект?"

Как сообщалось ранее, НАБУ с января получит 2,6 млрд грн финансирования в год, тогда как за прошлый год оно вернуло в бюджет только 680 млн грн. Без Бюро украинский бюджет имел бы дополнительно почти 2 млрд грн ежегодно. В целом, за 10 лет своего существования НАБУ потратило более 10,6 млрд грн налогов украинцев.

