Зимой использование дронов на фронте становится похоже на русскую рулетку, - военный

Военный подчеркнул, что многие компоненты дронов не рассчитаны на использование в такую морозную погоду.

Низкие зимние температуры могут создать много проблем для беспилотников на фронте. Заместитель командира подразделения Kraken 1654 в 3-м армейском корпусе старший лейтенант Сергей Андреев рассказал в комментарии Business Insider, с какими трудностями сталкиваются украинские операторы дронов из-за плохих погодных условий.

Операторы дронов столкнулись с новыми проблемами из-за холодной погоды

По словам Андреева, холод может серьезно помешать разведывательным и ударным FPV-дронам. Он объяснил, что компоненты этих беспилотников часто не рассчитаны на такие условия.

"Их поведение непредсказуемо, как они будут работать в мороз. Это немного похоже на русскую рулетку. Будет ли он работать или упадет в поле?" - сказал журналистам Андреев.

Видео дня

Старший лейтенант напомнил, что многие дроны в Украине собираются из готовых компонентов, заказанных через интернет. Он отметил, что из-за свободного характера рынка поставок трудно оценить, насколько стабильно каждая отдельная деталь будет работать в холодную погоду.

"Эти компоненты серийного производства. Они не соответствуют военным стандартам. Они дешевые, и, в основном, произведены в Китае", - добавил военный.

Как холодная погода может повлиять на дрон

Андреев в разговоре с журналистами поделился, что практически все части дрона чувствительны к такой холодной погоде. Например, по его словам, низкие температуры могут значительно снизить напряжение аккумуляторной батареи, что приводит к более быстрому разряду при использовании на полную мощность.

"Поведение этой батареи предсказать невозможно. Включить дрон - не проблема. Проблема начинается, когда он летит и достигает максимальной мощности батареи", - объяснил военный.

Также Андреев отметил, что еще одна проблема возникает из-за того, что дрон выделяет тепло во время полета. Он подчеркнул, что в холодную погоду разница температур между внутренней конструкцией беспилотника и окружающей средой создает нагрузку на его электронику и моторы.

Более того, дрон может намокнуть из-за конденсации, что часто приводит к повреждению проводки или запотеванию линз, добавил военный. Он рассказал, что даже нарушение аэродинамики дрона из-за инея и небольших сосулек может привести к тому, что беспилотником станет трудно управлять.

"Вы определяете цель, вы должны поразить цель. Вы готовите дрон, дрон запускается, дрон летит к цели, и прямо посреди полета он падает на землю. И все", - поделился с журналистами Андреев.

По словам Андреева, когда его подразделение получает дроны, которые плохо работают в холодную погоду, военные обычно возвращают всю партию производителю и просят внести улучшения. Он отметил, что возврат БПЛА отнимает драгоценное время.

"Это занимает время, и у вас должен быть запас этих компонентов и дронов, чтобы вы могли заменить их быстрее, чем производитель", - подчеркнул он.

Также военный поделился, что у дронов из-за холодной погоды может выходить из строя и другое оборудование, включая антенны и передатчики. Более того, он добавил, что оптоволоконные кабели, которые используются для обхода российских средств радиопомех, должны быть очень высокого качества, чтобы избежать повреждений от мороза.

"FPV-дрон - это только одно звено, один элемент всей этой системы", - объяснил Андреев.

Как украинские военные защищают дроны от холода

Ранее командир подразделения БПЛА рассказал в комментарии Business Insider, что украинские войска на фронте часто обертывают аккумуляторные батареи дронов в стельки для обуви с подогревом. Он объяснил, что это позволяет сохранить оптимальную температуру батарей беспилотников во время полета.

Командир заявил, что благодаря подогреву батарей дронов удается предотвратить падение напряжения и, в конечном итоге, снижение дальности полета и эффективности беспилотника. Он отметил, что обертывание аккумуляторных батарей дронов в стельки для обуви не сильно утяжеляет беспилотники и не влияет на их характеристики.

Вас также могут заинтересовать новости: