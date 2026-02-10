Видеокарты с 8 гигабайт памяти будут тормозить развитие игр до 2030 года, - СМИ

Такие модели были востребованы еще до кризиса DRAM, а в условиях дефицита станут единственным вариантом покупки недорогого GPU в игровой ПК.

Техноэксперты Hardware Unboxed в новом видео поделились мнением о том, хватит ли 8 ГБ видеопамяти для видеоигр следующего поколения, и как нынешний кризис на рынке DRAM отразится на игровой индустрии.

По их оценке, запускать новые игры на таких видеокартах все еще получится, тем не менее пользователю придется мириться с серьезными ограничениями в настройках графики.

В пример приводится The Last of Us Part I – при понижении качества текстур изображение заметно теряет четкость. Похожая ситуация наблюдается и в Space Marine 2, получившая пак 4K-текстур, который плохо работает на 8 ГБ VRAM.

Хотя проблема, как отмечают в Hardware Unboxed, не ограничивается одними текстурами. Современные тайтлы все активнее используют видеопамять для повышения детализации окружения, увеличения числа персонажей на экране и внедрения новых технологий.

Если совокупные требования игр начнут превышать 8 ГБ видеопамяти без учета текстур, разработчики будут вынуждены ухудшать графику и "урезать" качество текстур, чтобы сохранить совместимость с более слабым железом. Также они будут куда менее охотно интегрировать в свои проекты различные графические технологии, требующие большого объема VRAM, как например, трассировка пути.

В Hardware Unboxed считают, что доминирование видеокарт с 8 ГБ памяти способно привести к застою в развитии игровой графики – как минимум до конца десятилетия, приблизительно до 2030 года.

В условиях дефицита памяти Nvidia и AMD стали отказываться от видеокарт с объемом 16 ГБ и больше, продвигая на рынок более доступные версии. СМИ писали, что Nvidia уменьшила объемы поставок RTX 5060 Ti и RTX 5070 Ti, перераспределив мощности в пользу RTX 5060 и RTX 5060 Ti.

Еще одним следствием сложившейся ситуации является то, что Nvidia в 2026 году впервые за 30 лет не выпустит ни одной новой видеокарты, а линейка RTX 5000 Super, скорее всего, была отменена.

Ранее также появилась информация, что видеокарты AMD подорожают уже второй раз с начала года. Первый этап подорожания прошел в январе и затронул модели Radeon RX 9000, увеличив цены примерно на 5–10%.

