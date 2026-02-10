Трамп продолжает давление на Путина через союзные России режимы, - Fox News

США продолжают принуждать Россию остановить войну, одновременно давая Путину приемлемый выход из ситуации.

Атаки на логистику и цепочки поставок российских союзников ослабляют способность России вести войну, пишет издание Fox News в материале, который был подготовлен после общения с экспертами в области безопасности.

Авторы напомнили об обещании президента США Дональда Трампа ввести "очень серьезные последствия" для России в 2025 году, если она не обязуется заключить соглашение о прекращении войны против Украины.

Эксперты считают, что Россия в настоящее время сталкивается с ощутимыми последствиями войны. В частности, из-за давления США на страны-посредники, Венесуэлу и Иран, что уменьшило поступление доходов в Россию.

Видео дня

Морган Мерфи, который в 2025 году занимал должность старшего советника спецпосланника президента в Украине, сказал, что Трамп уже "убрал Венесуэлу с шахматной доски", а теперь пытается также убрать Иран со стола переговоров. "Это должно изменить расчеты Путина", - сказал Мерфи.

Издание напомнило, что в последние годы Иран и Россия укрепили партнерство. В частности, Иран поставляет России ударные беспилотники и предоставляет другое оборонное сотрудничество, что помогает России атаковать Украину. "Это сблизило два режима, находящиеся под строгими санкциями, в экономическом и военном плане", - пишут авторы.

Генерал ВВС в отставке Брюс Карлсон сказал, что Трамп стратегически давит на Россию через посредников, чтобы она прекратила войну в Украине.

"В любой кампании вы не просто атакуете командные центры – вы перерезаете линии снабжения и логистику. Давление на российских марионеток именно это и делает. Венесуэла, Иран и теневой флот являются ключевыми артериями, питающими войну России в Украине. Кроме того, оказывая давление на Европу, чтобы она увеличила расходы НАТО и отказалась от российской нефти и газа, мы напрямую меняем процесс принятия решений Москвой", – сказал Карлсон.

Карлсон добавил, что США усиливают давление на партнеров России, оставляя Путина с меньшим количеством сторонников, ограниченными ресурсами и меньшей гибкостью, и подрывая предположение, что затягивание войны не имеет никакой цены.

По его мнению, российская кампания зависит от внешних поставщиков и сетей, обходящих санкции, поэтому удар по любому звену в этой цепочке может ослабить доходы России и ее способность поддерживать атаки на гражданское население Украины.

"Усиленное давление на Иран угрожает цепочке поставок оружия и беспилотников, которые Россия использует против украинских гражданских лиц", – сказала Керри Филипетти, исполнительный директор группы внешней политики Vandenberg Coalition.

Она добавила, что мира в Украине можно достичь только тогда, когда Россию заставят столкнуться с "реальными последствиями".

Трамп строит "мост" для вывода России из войны

По мнению генерал-лейтенанта ВВС США в отставке Ричарда Ньютона, Трамп разрушает системы, которые финансируют и поддерживают войну Путина. В частности, он захватил венесуэльского диктатора Николаса Мадуро и заставляет Индию отказаться от российской нефти.

Мерфи сказал, что Трамп уже наметил "реалистичный вариант для Москвы". Он сказал, что этот вариант предусматривает "восстановление места России за главным дипломатическим столом, восстановление некоторых коммерческих доступов для Запада и признание нынешней оккупации Россией территории Украины без официального признания суверенитета". Мерфи сравнил это предложение с "золотым мостом" для Путина, чтобы выйти из войны. Но Кремль пока отклонил предложение, сделав следующий шаг выбором России и поставив вопрос о том, "сколько еще жертв Москва готова принять, не имея четкой конечной точки".

"Это решение, которое россиянам придется принять. Сколько еще жизней они хотят бросить в эту мясорубку? Сколько еще смертей они готовы выдержать?" – сказал Мерфи.

Россия преследует скрытую цель на переговорах

Напомним, что по данным аналитиков, Россия может использовать мирные переговоры с Украиной как инструмент манипуляции, стремясь восстановить отношения с США. Отмечается, что Россия готовит долгосрочные операции в войне против Украины, и это бросает тень на усилия США заставить стороны к мирному соглашению.

Вас также могут заинтересовать новости: