Марк Энтони впервые прокомментировал громкий скандал в семье Бекхэмов

Певец много лет дружит с Дэвидом.

Давний друг семьи Бекхэмов и крестный отец Круза Бекхэма, американский певец Марк Энтони, впервые прокомментировал громкий семейный конфликт, который обострился после свадьбы их сына.

В интервью The Hollywood Reporter артист воздержался от подробностей, однако подтвердил, что ситуация вокруг семьи является крайне неприятной. По словам Энтони, реальная картина событий далека от того, как ее подают в СМИ. Он подчеркнул, что не намерен публично обсуждать частные дела Бекхэмов, чтобы не подогревать скандал:

"Они замечательная, замечательная семья. Я знал их еще до рождения детей. Я крестный отец Круза. Я очень близок к семье. Но мне нечего сказать о том, что там произошло. Очень досадно, как все происходит - но [то, как все происходит] вряд ли соответствует действительности".

Как известно, старший сын Виктории и Дэвида Бекхэмов женился на актрисе Николе Пельц в апреле 2022 года. Свадьба состоялась в родовом поместье Пельцев во Флориде и стала одним из самых обсуждаемых светских событий года.

В недавнем заявлении, которое заставило интернет активно обсуждать жизнь семьи, Бруклин обвинил родителей в чрезмерном контроле над его личной жизнью, вмешательстве в брачные решения и создании напряженной атмосферы даже после женитьбы. По его словам, на свадьбе Виктория сорвала его первый танец с женой:

"Перед 500 гостями свадьбы Марк Энтони позвал меня на сцену, где по расписанию должен был состояться мой романтический танец с женой, но вместо этого меня ждала моя мама, чтобы потанцевать со мной. Она танцевала со мной очень неуместно перед всеми".

