У Трампа объяснили, почему документы о гарантиях безопасности для Украины еще не подписаны

Документы о гарантиях безопасности для Украины готовы, но есть один вопрос, который необходимо решить, прежде чем подписать их. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер во время онлайн-брифинга, пишет Укринформ.

По словам Уитакера, мирные переговоры по Украине очень продуктивны. Он заверил, что Украина и РФ как никогда близки к соглашению, но есть один вопрос, который остается нерешенным - территории.

"Очевидно, что переговоры продолжаются. Они детальные, они очень продуктивные. Состоялся обмен пленными - 314 человек с каждой стороны", - поделился постпред США при НАТО.

Отвечая на вопрос о том, почему документы о гарантиях безопасности все еще не подписаны, хотя президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что они готовы на 100%, он напомнил заявление спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа о том, что переговоры сейчас сводятся к вопросу территорий.

"Очевидно, что каждый раз, когда подписывается соглашение или договоренность, для всего есть тайминг, поэтому я, безусловно, думаю, что президент Трамп и президент Зеленский подпишут документы, когда это будет уместно, в процессе достижения мирного соглашения", - подчеркнул Уитакер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что документы о гарантиях безопасности для Украины готовы. Он подчеркнул, что "безопасности, миру и восстановлению нашего государства нет альтернатив".

"Мир нужен, надежные гарантии безопасности – это единственная реальная основа для того, чтобы мир был и чтобы россияне не сломали договоренности тем или иным ударом, той или иной своей гибридной операцией", - объяснил Зеленский.

