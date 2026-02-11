Скрытая функция телевизора портит фильмы: как отключить эффект 'мыльной оперы'

Функция сглаживания движения может сделать картинку плавнее, но при этом ухудшает общее качество видео.

Сглаживание движения на телевизоре может сделать картинку плавнее, но при этом ухудшает качество фильмов. Издание ZDNet объяснило, почему ее стоит отключать в настройках.

Для многих людей функция сглаживания движения подходит только для игр и трансляций спортивных событий в реальном времени. Энтузиасты чаще всего предпочитают отключать эту функцию при просмотре чего-либо еще, например фильмов, поскольку она искажает оригинальный замысел режиссера.

На экране изображение становится искусственным, "гиперреалистичным", что часто называют эффектом мыльной оперы.

Название говорит само за себя: кино не должно выглядеть как дневная мыльная опера, вы не должны ощущать себя на съемочной площадке с актерами. Зато сглаживание движения отлично подходит для спортивных трансляций – кажется, что вы находитесь прямо в стадионе среди тысяч болельщиков.

Как отключить сглаживание на телевизоре

На большинстве смарт-телевизоров стоит проверить настройки изображения на наличие любой опции, включающей слово Motion или "Движение". Специалисты предоставили инструкции для популярных брендов.

Samsung

На телевизорах Samsung функция называется Auto Motion Plus.

Нажмите кнопку "шестеренка" на пульте. Выберите Все настройки → Изображение → Дополнительные настройки изображения → Настройки четкости изображения → Auto Motion Plus.

LG

На LG телевизорах – TruMotion.

Нажмите кнопку "шестеренка".

Выберите значок с тремя точками (Все настройки).

Перейдите в Настройки режима изображения → Параметры изображения → TruMotion.

Google TV (Sony, TCL, Hisense)

Путь к настройкам может немного отличаться, но обычно это: Настройки → Экран и звук → Изображение → Дополнительно.

Sony – Motionflow

TCL – Action Smoothing

Hisense – два параметра: Motion Enhancement и Motion Clearness (выключите оба для полного отключения).

Когда стоит оставить сглаживание движения включенным

Главная причина – улучшение отображения быстрых сцен: спортивные матчи, видеоигры с динамичным геймплеем, быстрые панорамные съемки. Функция добавляет промежуточные кадры, повышая частоту с 24 FPS до 60 или даже 120 FPS, что уменьшает размытие и делает картинку более четкой.

Для всех остальных случаев – фильмы, сериалы, шоу – лучше отключить эту функцию.

