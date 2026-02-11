Мягкая и нежная начинка тарта напоминает пудинг со вкусом шоколада.

К Дню святого Валентина особенно подходит шоколадно-трюфельный тарт с кремовой, почти пудингообразной серединкой. А благодаря горькому шоколаду начинка-ганаш не будет слишком сладкой, говорится в рецепте на сайте Рarade.

Как готовить десерт

Для основы тарта возьмите 28 шоколадных вафель и мелко измельчите их в кухонном комбайне или скалкой. Должно получиться примерно 1 стакан крошки. Туда нужно добавить 6 ст. л. несоленого сливочного масла, растопленного и полностью охлажденного.

Для начинки нужно:

Видео дня

200 грамм горького шоколада (не более 60% какао), крупно нарезанного;

6 ст. л. несоленого сливочного масла, нарезанного кубиками по 1 см;

2 больших яйца, слегка взбитых;

треть стакана жирных сливок;

четверть стакана сахара;

четверть чайной ложки соли;

1 ч. л. чистого ванильного экстракта.

Основа выпекается в духовке при температуре 175°C. Далее накройте дно разъемной формы фольгой (на случай протечки). Слегка смажьте бока формы маслом.

Смешайте молотые вафли и растопленное масло в миске до однородности, затем равномерно распределите смесь по дну формы и поднимите ее по краям на 2,5 см. Выпекайте, пока корочка слегка не поднимется, примерно 10 минут, затем полностью охладите в форме на решетке, примерно 15 минут. Оставьте духовку включенной.

Пока основа остывает, пора готовить начинку:

Растопите шоколад и кубики сливочного масла в двухлитровой тяжелой кастрюле на слабом огне, помешивая до однородной массы, затем снимите с огня и охладите в течение 5 минут.

Взбейте в миске яйца, сливки, сахар, соль и ваниль. Взбейте шоколадную смесь с яичной смесью до однородности.

После этого можно начинать собирать и выпекать тарт. Вылейте начинку в охлажденную основу и осторожно постучите противнем по столешнице, чтобы удалить пузырьки воздуха. Ставьте выпекаться в духовку. Выпекайте 20-25 минут, пока начинка на расстоянии 2,5 см от края не застынет и не станет немного вздутой, но середина еще немного дрожит. Середина тарта будет продолжать застывать во время охлаждения.

Полностью охладите тарт в форме на решетке примерно 2 часа. Охладите без крышки, пока середина не станет твердой, примерно 4 часа. Снимите бока формы и посыпьте какао перед подачей.

Шоколадный торт "на каждый день"

Напомним, что автор кулинарных книг о здоровом питании Рэйчел Риггс придумала рецепт торта, богатого белком. Десерт получается вкусным, к тому же содержит 18 граммов белка на кусочек и минимум углеводов, и поэтому подходит для употребления хоть каждый день.

Вас также могут заинтересовать новости: