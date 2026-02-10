У России появились новые версии авиабомб: 'Флеш' раскрыл подробности

Российские КАБы остаются серьезной проблемой для Украины. У врага слишком много таких бомб, и он постоянно их совершенствует.
В частности, появились фото новых версий боеприпаса УМПБ-5 на основе авиабомбы ФАБ-500. Ими поделился в своем Telegram-канале специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов.
"Версия с реактивным двигателем летит до 200 км, а без двигателя до 150 км. Подчеркиваю, что ничего технологически нового здесь нет. Но вот изучить их новую систему защиты от РЭБ, которую они рекламируют, хотелось бы", – добавил специалист.
Он также отметил, что вражеские КАБы наносят большие разрушения.
Отдельно "Флеш" прокомментировал эпизоды обнаружения Starlink в обломках российских ударных дронов БМ-35, которые случались уже после блокировки незарегистрированных терминалов.
"Наш враг давно вырезал отверстия и намертво вклеил Старлинки в целую партию своих БПЛА. Эти БПЛА управляются по радио, а Старлинк там сейчас просто закрывает дыру в корпусе", – пояснил советник министра обороны.
Российское вооружение: другие новости
Несмотря на введенные Европой санкции, Россия расширяет производство стволов для артиллерии. Завод №9, который является одним из крупнейших производителей ствольных артсистем на территории РФ, получил европейские станки для расширения производства.
Ранее Россия похвасталась дроном "Скорлупа" – это беспилотный катер, который является попыткой скопировать украинские технологии, говорит спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук. Он добавил, что случаи применения этих дронов врагом подтвердить пока не может.