Павел Дуров отреагировал на блокировку Telegram в России

Сбои в работе мессенджера на территории страны-оккупанта наблюдаются уже вторые сутки.

В стране-агрессоре России решили ограничивать доступ к популярному мессенджеру Telegram. Его создатель Павел Дуров отреагировал на ситуацию.

"Россия ограничивает доступ к Telegram, пытаясь заставить своих граждан перейти на контролируемое государством приложение, созданное для слежки и политической цензуры", – говорится в его сообщении.

По словам Дурова, такую же стратегию еще 8 лет назад пытался воплотить в жизнь Иран – тогда мессенджер тоже запретили, пытаясь заставить граждан пользоваться государственной альтернативой. Но Тегеран потерпел неудачу.

"Несмотря на запрет, большинство иранцев до сих пор пользуются Telegram (обходя цензуру) и предпочитают его приложениям, подвергающимся слежке. Ограничение свободы граждан никогда не является правильным решением. Telegram выступает за свободу слова и конфиденциальность, несмотря на любое давление", – добавил Дуров.

Ограничение работы Telegram в России

10 февраля в росСМИ сообщили, что Роскомнадзор только планирует начать принимать меры по частичному ограничению работы мессенджера. Некоторые источники отмечали, что такие меры уже принимаются.

Пропагандисты жалуются на сбои в работе Telegram – они наблюдаются уже вторые сутки.

Примечательно, что даже цензурирование соцсетей в России объясняют "борьбой с НАТО".

"Защита информации – это составная часть борьбы между нами и странами НАТО. Поэтому по-другому у нас, наверное, не получится. Я понимаю, что это многим доставляет неудобство, в том числе и мне, так как есть свой Telegram-канал, который люди читают. Но есть веление времени, угрозы, и на них надо реагировать", – заявил депутат российской Госдумы Андрей Гурулев.

