РФ может захватить Покровск, Мирноград и Гуляйполе в ближайшие недели или месяцы, - NYT

Эксперты считают, что захват Гуляйполя, Покровска и Мирнограда даст РФ опору для размещения войск и организации логистики для будущих наступлений.

Уже более года россияне ведут изнурительные бои на востоке и юго-востоке Украины в попытке завершить захват трех стратегически важных городов - Гуляйполя, Покровска и Мирнограда. По мнению военных экспертов и независимых наблюдателей, уже в ближайшие недели или месяцы оккупанты смогут достичь своей цели, пишет The New York Times.

Что может дать РФ захват Гуляйполя, Покровска и Мирнограда

Отмечается, что захват Гуляйполя, Покровска и Мирнограда даст России опору для размещения войск и организации логистики для будущих наступлений. Также оккупация этих городов может стать новыми рычагами влияния в мирных переговорах.

Эксперты заявили в разговоре с журналистами, что России вряд ли удастся быстро превратить эти завоевания в дальнейшую территориальную экспансию. Они напомнили, что в течение последнего года россияне очень медленно продвигались на фронте.

Тем не менее, как отмечают эксперты, захват Гуляйполя, Покровска и Мирнограда может укрепить аргумент РФ перед США о том, что ее дальнейшее продвижение якобы неизбежно. Это может привести к усилению давления на Украину со стороны США с целью заключения мирного соглашения.

Россия приближается к захвату Гуляйполя

В издании отметили, что Гуляйполе в Запорожской области в течение многих лет был опорным пунктом на этом участке фронта. Согласно картам боевых действий, а также словам капитана Дмитрия Филатова, командира Первого отдельного штурмового полка ВСУ, город уже почти полностью находится под контролем России.

Филатов рассказал журналистам, что Силы обороны Украины ужерживают несколько зданий в Гуляйполе. Тем не менее, большая часть города находится под контролем врага.

Эксперты в разговоре с журналистами выразили опасения, что захват Гуляйполя может привести к тому, что россияне усилят удары по Запорожью. По их словам, областной центр окажется в зоне досягаемости небольших ударных дронов, что подвергнет жителей круглосуточным воздушным ударам.

Ситуация в Покровске и Мирнограде

В издании добавили, что в Донецкой области Украина сосредоточилась на обороне Покровска и Мирнограда. Размещение войск в этих районах в сочетании с использованием современных дронов замедлило наступление россиян.

Журналисты напомнили, что в январском отчете Центра стратегических и международных исследований говорилось о том, что за полтора года наступления на Покровск и Мирноград оккупанты продвигались вперед всего на 70 метров в день. Также, согласно отчету, с 2024 года РФ захватила менее 1,5% территории Украины.

Кроме того, в Центре стратегических и международных исследований подсчитали, что в 2025 году потери России составили около 415 000 убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Они выяснили, что большую часть потерь РФ понесла в боях за Покровск и Мирноград.

Эксперты в разговоре с журналистами подчеркнули, что РФ уверена в том, что переживет Украину в войне на истощение, полагаясь на постоянное пополнение войск. Они добавили, что в случае захвата Покровска и Мирнограда россияне смогут использовать эти города в качестве укрытия для операторов дронов и использовать ближайшие дороги для оптимизации логистики.

Военные эксперты заверили, что захват Покровска и Мирнограда даст РФ плацдарм для продвижения на север и достижения своей цели по захвату всей Донецкой области, около трех четвертей которой она уже контролирует. По их словам, основной целью может стать Константиновка, которая является южными воротами цепи городов, образующих последний крупный оборонительный пояс Украины в области.

Россия пытается развивать дальнейшее наступление на Покровск

Ранее 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск сообщил, что на севере Покровска продолжаются боевые столкновения, враг пытается развить дальнейшее наступление на город. Бойцы отметили, что обстановка остается сложной.

В 7-м корпусе ДШВ поделились, что РФ использует пехотные штурмовые группы при поддержке беспилотных систем. Боевые столкновения продолжаются на отдельных участках северной части Покровска.

Кроме того, накапливаясь в северо-западной части города, враг все активнее направляет свою пехоту в направлении Гришиного, добавили в 7-м корпусе ДШВ.

