Владелец iPhone полгода игнорировал все советы Apple по зарядке: что стало с батареей

Apple утверждает, что батарея сохраняет 80% емкости после 1 000 циклов, но на практике снижение – около 1% каждые 50 циклов.

Большинство владельцев iPhone стараются следовать рекомендациям Apple по зарядке аккумулятора: ограничение заряда до 80%, использование функции "Оптимизированная зарядка", осторожное использование при экстремальных температурах и т.д.

Но насколько критично строгое соблюдение этих правил? Эксперимент с iPhone 17 Pro Max показал, что современные аккумуляторы выдерживают гораздо больше, чем кажется, пишет редактор портала ZDNET.

За 140 дней смартфон прошел 122 полных цикла зарядки. Лимит заряда и функция Optimized Battery Charging были отключены, а смартфон заряжался и проводными, и беспроводными способами. Батарея подвергалась перепадам температуры, от морозного воздуха до палящего солнца, и обычно находилась в плотном чехле. Иногда телефон разряжался полностью, иногда оставался на зарядке весь день.

Результат эксперимента

Несмотря на такие условия, батарея сохранила 100% своей емкости. Причина кроется в современных литий-ионных батареях: они оснащены встроенными контроллерами заряда, которые управляют током, температурой и защищают батарею от преждевременного износа.

Функции Apple, включая оптимизированную зарядку и лимит заряда, лишь добавляют дополнительный уровень защиты.

На сайте Apple говорится, что аккумуляторы iPhone 15 и новее рассчитаны на сохранение 80% емкости после 1000 полных циклов зарядки. На практике же снижение происходит примерно на 1% каждые 50 циклов.

На раннем этапе эксплуатации фактическая емкость аккумулятора выше номинальной, поэтому индикатор здоровья остается на 100% до первого заметного износа.

Автор эксперимента подытоживает: строгое соблюдение правил зарядки не всегда критично. Современные Айфоны и Андроиды выдерживают активное использование и разнообразные условия эксплуатации. Ограничение заряда до 80% или использование оптимизированной зарядки может чуть замедлить износ, но реальная польза заметна только через годы.

"Так что я продолжу заряжать свой iPhone неправильными способами", – отметил эксперт.

Ранее эксперт рассказал, почему не стоит покупать iPhone старше iPhone 14 Pro. Есть вероятность, что уже через год – а возможно и раньше – такой Айфон перестанет получать апдейты, что может вынудить владельца снова менять телефон.

Если верить утечкам, Apple уже в этом месяце выпустит iPhone 17e. Бюджетный смартфон получит MagSafe c мощностью зарядки 25 Вт, за отсутствие которого очень ругали iPhone 16e.

