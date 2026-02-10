Россия в обход санкций производит все больше стволов для артиллерии на ключевом заводе

Завод №9 является основным производителем артиллерийских стволов для самоходных гаубиц и танков.

Основной производитель ствольных артиллерийских систем в России, Завод №9, получил европейские станки для расширения производства.

Frontelligence Insight в сотрудничестве с аналитической компанией Dallas получила и проанализировала российские закупочные документы, связанные с Заводом № 9.

Завод является ключевым производителем артиллерийских стволов для самоходных гаубиц "Коалиция" и "Мста", танковых орудий для Т-90 и Т-14 "Армата", а также для модернизированных танков Т-62 и Т-72. Он также производит морские ракетные пусковые установки глубинных бомб РБУ-1000 и РБУ-6000 и является оригинальным разработчиком советской гаубицы Д-30, которая до сих пор используется российской армией в войне против Украины.

Несмотря на санкции, завод непрерывно модернизируется по крайней мере с 2016 года.

"По состоянию на апрель 2025 года подрядчик ЗАО "Зенит-Инвестпром" подготовил и предоставил заводу обновленную проектную документацию, которую нам удалось получить. Мы пришли к выводу, что Россия расширяет производственные мощности и модернизирует оборудование на объекте, что было бы невозможно без доступа к технике и технологиям западного происхождения", – рассказали аналитики.

Завод № 9 расположен в промышленной зоне "Уралмаш", крупном центре тяжелой промышленности, который исторически включал как гражданские, так и военные производственные объекты в Екатеринбурге.

На спутниковых снимках обнаружено шесть объектов, в том числе два металлообрабатывающих цеха и гальванический производственный комплекс. В одном из металлообрабатывающих корпусов (так называемый МСК) производится несколько видов продукции, в том числе платформа "Армата" и самоходная гаубица "Коалиция".

Аналитики подчеркнули, что несмотря на десятилетнюю стратегию импортозамещения, Россия не достигла независимости от импорта иностранного оборудования. Почти все критические этапы производства и вспомогательные процессы на заводе № 9 все еще зависят от высокоточного промышленного оборудования из Европы и Восточной Азии.

"Рост цифр и повышение эффективности производства убедительно свидетельствуют о том, что Россия обходит санкции не только на бумаге, но и на практике", – говорится в материале.

Россияне тестируют очередное кустарное изделие

Как сообщал УНИАН, на оккупированной части Запорожской области россияне тестируют новую противодроновую защиту. Это конструкция из металлических тросов, вращающихся с очень большой скоростью.

Пропагандисты показали наземный роботизированный комплекс, который защищают такие тросы. Они должны в прямом смысле отражать атаки FPV-дронов.

