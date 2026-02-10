В Мукачево снова произошло землетрясение (карта)

По классификации он относится к неощутимым.

В городе Мукачево Закарпатской области снова произошло землетрясение. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Отмечается, что землетрясение магнитудой 1,7 по шкале Рихтера было зарегистрировано сегодня, 10 февраля, в 12:47.

"Эпицентр землетрясения находится вблизи г. Мукачево, Закарпатская область, на глубине 7 км. По классификации землетрясений относится к неощутимым", - говорится в сообщении.

Землетрясения в Украине - другие новости

Как сообщал УНИАН, 20 января в Закарпатской области произошло землетрясение. Магнитуда землетрясения, эпицентр которого был недалеко от Мукачево, составила 2,4.

Это было уже четвертое землетрясение на территории Украины с начала года. Ранее толчки фиксировали в Черновицкой (11 января - магнитуда 2,0), а также в Хмельницкой областях (19 января, магнитуда 1,4 и 1,5).

Кроме того, 2 февраля в Азовском море произошло сильное землетрясение, которое ощущалось в нескольких областях Украины и на временно оккупированных территориях. По данным Volcano Discovery, землетрясение магнитудой 4,8 произошло в 82 километрах к северо-западу от Керчи.

Позже, 4 февраля, в Украине произошло новое землетрясение. Подземные толчки зафиксировали в Днестровском районе Черновицкой области. Магнитуда землетрясения составила 1,7, а произошло оно на глубине 3 км.

6 февраля было зарегистрировано землетрясение в Полтавском районе Полтавской области. Его магнитуда составила 3,1, эпицентр - на глубине 9 км.

