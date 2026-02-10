В начале февраля США де-факто отменили концепцию "Арсенала демократии", переведя экспорт оружия из разряда поддержки союзников в разряд жесткой промышленной политики. На бумаге это выглядит как "America First", но в реальности – это риск потерять глобальное лидерство на рынке вооружений в долгосрочной перспективе. Что изменилось и почему это шанс для европейско-украинского военно-промышленного комплекса?

Первое – теперь будут действовать новые правила: "Плати или жди". Вашингтон официально отказывается от принципа "кто первый встал, того и тапки". Бюрократическую очередь заменили на политически управляемую. То есть, теперь приоритет в получении оружия зависит от трех факторов: сколько ты тратишь, вписываешься ли ты в географию интересов США, помогает ли твой заказ американской экономике.

Такой себе переход от Pull (союзник просит то, что ему нужно) к Push (США заставляют покупать то, что есть в их "Catalog of Prioritized Sales"). Простыми словами, хочешь защиты – финансируй реиндустриализацию США.

Второе - почему это "выстрел в ногу" для Соединенных Штатов? К сожалению, они игнорируют эффекты второго порядка. Ведь такие новые правила - это, например, стимул для европейской автономии.

Когда доступ к критическим системам становится условным, союзники начинают хеджировать риски. То есть Вашингтон сам дает Европе мотивацию, которой ей не хватало два десятка лет: вкладываться в свои производственные линии, чтобы не зависеть от настроения в Овальном кабинете Белого дома.

Кроме того, такое решение США – это репутационная ловушка. Разница между маркетингом и реальностью показала Украина: "дорогостоящая и сложная" американская архитектура часто проигрывает массовости и ремонтопригодности. А если к техническим вопросам добавить еще и политические барьеры ("вы в очереди, потому что мало заплатили"), клиенты пойдут искать альтернативы.

И еще один момент – это слабость в кризис. Любой союз, построенный на "прайс-листе", рассыпается, когда нужно действовать быстро и рискованно. Транзакционные отношения не предусматривают "подставить плечо", они предусматривают "проверить баланс счета".

Третье – для Украины и Европы это открывает окно возможностей. Пока США строят "элитный клуб покупателей", Европа оказалась перед выбором: либо полная зависимость, либо создание собственной суверенной оборонки.

А для Украины это вообще идеальный момент, и мы уже начали действовать прагматично. Так, происходит открытие контролируемого экспорта, создаются совместные предприятия и линии в Европе.

Итак, пазл складывается так: США оставляют за собой сегмент сверхдорогих платформ (F-35, стратегическая ПВО и т.д.). Но массовый сегмент – дроны, РЭБ, тактические сенсоры, боеприпасы – это ниша, которую может занять Европейско-Украинский хаб. Мы даем технологии, скорость и боевой опыт, а Европа дает деньги, масштабирование и стандарты. Вместе это позволяет создать альтернативный контур безопасности, который не зависит от того, какой "уровень" сегодня присвоили тебе в Вашингтоне.

Таким образом, превратив безопасность в "меню с приоритетами", США тактически выигрывают деньги на новые станки, но стратегически сами выращивают себе конкурента в лице автономной Европы. И Украина в этой новой архитектуре должна стать соавтором.