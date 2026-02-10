Графики отключений электроэнергии 11 февраля: когда украинцы будут без света в среду

Причиной введения ограничительных мер являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

В среду, 11 февраля, во всех регионах Украины в течение суток будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Как сообщили в "Укрэнерго", причиной введения ограничительных мер являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Отмечается, что состояние энергосистемы может меняться. В компании отметили, что информацию о времени и продолжительности отключений следует проверять на официальных сайтах облэнерго в вашем регионе.

В "Укрэнерго" также в очередной раз призвали граждан экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.

Ночью 7 февраля Российская Федерация в очередной раз осуществила массированную атаку на энергосистему Украины. Под ударом оказались Бурштынская и Добротворская ТЭС. Россияне также атаковали подстанции и воздушные линии электропередачи 750 кВ и 330 кВ.

В результате атаки в Киеве ухудшилась ситуация с электричеством. Свет в столице временно включали только на короткий промежуток времени - на полтора-два часа. Однако уже 8 февраля Киев вернулся к временным графикам отключения и часов со светом стало больше.

10 февраля в Одесской, Запорожской и Днепропетровской областях из-за боевых действий и ударов по энергетической инфраструктуре были обесточены потребители. Тогда же сообщалось, что атомная генерация остается частично разгруженной из-за последствий массовых атак.

