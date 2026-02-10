Оригинальные AirPods сравнили с копией за $10: КТ-скан показал неожиданную правду

Сегодня рынок буквально переполнен поддельными AirPods, которые трудно отличить от оригинала до начала использования.

Блогер Inside Everything решил необычным способом сравнить оригинальные AirPods и их бюджетную копию за 10 долларов с Temu. Он просканировал оба гаджета на компьютерном томографе, чтобы увидеть, что скрывается внутри.

Данный эксперимент показал огромную разницу между наушниками, несмотря на внешнее сходство, пишет SuperCarBlondie.

На первый взгляд гаджеты выглядят практически идентично – за исключением узнаваемого логотипа Apple. Но сканирование выявило серьезные отличия в конструкции и компонентах, подтвердив, что дешевые аналоги значительно уступают фирменной модели.

Блогер отметил, что рынок буквально переполнен поддельными AirPods, которые трудно отличить от оригинала до начала использования. Даже проверка серийных номеров и гарантии не всегда помогает, поскольку такие данные легко клонируются, а некоторые копии умеют частично имитировать функции Apple – например, автоматически находить устройства в iCloud и подключаться к ним.

КТ-скан обоих AirPods показал, что у копии отсутствует множество важных компонентов – в частности, микрофон обратной связи, необходимый для активного шумоподавления.

Также бюджетные наушники оказались гораздо проще по материалам: там, где Apple использует металл и кастомные компоненты, в копиях применяются дешевый пластик и стандартные комплектующие массового производства. Это объясняет низкую цену, но напрямую влияет на качество работы.

Кроме того, аналоги с Temu не поддерживают полноценную совместимость с экосистемой Apple и CarPlay. Хотя Купертиновцы традиционно устанавливают заметную наценку на свою продукцию, результаты сканирования наглядно показывают, за что именно платят покупатели оригинальных AirPods.

