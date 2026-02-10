Не оправдал ожиданий: этот бренд автомобилей признали худшим по уровню комфорта

Многие владельцы заявили, что у автомобилей этого бренда плохая шумоизоляция и неудобные сиденья.

Для некоторых людей достаточно, чтобы автомобиль доставил их туда, куда им нужно. Тем не менее, есть и водители, которым важно, чтобы их транспортное средство было достаточно комфортным.

В SlashGear на основе исследования Consumer Reports назвали бренд автомобилей, комфортом которых больше всего недовольны владельцы. Их выбор оказался довольно неожиданным.

Согласно рейтингу, Acura заняла последнее место по степени удовлетворенности комфортом автомобилей среди владельцев. Это премиальный бренд Honda, который был создан в 1986 году.

Видео дня

Многие владельцы автомобилей Acura рассказали экспертам, что они недовольны уровнем комфорта, которые предлагают модели этого бренда. Одними из самых распространенных жалоб были плохая шумоизоляция и далеко не самые удобные сиденья.

В общем рейтинге удовлетворенности владельцев бренд Acura занял 19-е место из 26. Всего 59% владельцев автомобилей этой марки заявили экспертам, что купили бы авто от этого бренда еще раз.

Эксперты определили лучший семейный кроссовер

Ранее эксперты портала Autocar определили 10 лучших семейных кроссоверов 2026 года. Лучшей моделью в этом сегменте признали Skoda Kodiaq.

По словам экспертов, Skoda Kodiaq даже в базовой комплектации предлагает все, что нужно современному водителю. Также кроссовер похвалили за вместительный багажник и просторный интерьер.

Вас также могут заинтересовать новости: