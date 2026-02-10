Украина получила ценный радар для систем Patriot и NASAMS, в котором ранее отказали США

Стоимость этого оборудования составляет около 37 миллионов евро.

Испания передала Украине тактический радар раннего обнаружения Lanza LTR-25. Ранее технологию долгое время отказывались предоставить в Соединенных Штатах Америки.

Такую информацию приводит испанское издание Xataka. Отмечается, что передача радара испанской компании Indra позволит существенно усилить возможности мониторинга воздушного пространства и раннего обнаружения угроз в небе.

Как радар Lanza LTR-25 поможет Украине

Ресурс отмечает, что этот радар обладает способностью обнаружения на большом расстоянии. Таким образом, Украина сможет идентифицировать угрозы на расстоянии более 450 километров.

"От дронов и крылатых ракет до баллистических систем и стелс-самолетов, радар поможет в конфликте, где Россия сделала массовые и комбинированные воздушные атаки одним из своих основных инструментов истощения", – пишут журналисты.

Примечательно, что эта система предназначена для работы в условиях насыщенных помех и электронной войны. Также она без проблем может работать с западными батареями, защищающими украинское небо. Поэтому она может стать мультипликатором силы для таких систем, как Patriot, SAMP/T, IRIS-T или NASAMS.

"Радар LTR-25 работает в диапазоне L с фазированной матричной архитектурой и цифровым формированием луча. Другими словами, он имеет характеристики, позволяющие ему отслеживать сотни целей одновременно с высокой точностью даже во время электронной атаки, что является ключевой способностью для обнаружения целей с низким радиолокационным сигналом, таких как дроны Shahed или крылатые ракеты", – подчеркивается в материале.

Франция пообещала передать Украине еще один радар к SAMP/T, пока один из них в ремонте. Поскольку наличие радаров определяется возможностями производителя, страна сосредотачивается на ремонте имеющегося радара к SAMP/T и в целом на имеющихся комплексах, которые уже используются.

Кроме того, крупнейшая частная оборонная компания Африки будет поставлять Украине новые бронемашины. Речь идет о Mbombe 4. Одним из их преимуществ является самый высокий уровень противоминной защиты в Украине.

