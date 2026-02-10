5 увлекательных фильмов о политике, интригах и секретах в коридорах власти

Вы легко узнаете в некоторых из этих фильмом реальные истории.

Политика всегда служила идеальной средой для драматических историй, где каждый шаг, решение или слово могут иметь далеко идущие последствия.

Сегодня УНИАН подготовил для вас подборку фильмов, которые раскрывают, как человеческие амбиции, стремление к власти и умение манипулировать окружением формируют события, которые меняют жизнь не только отдельных персонажей, но и целых обществ:

Вся президентская рать

Два журналиста Washington Post, Боб Вудворд и Карл Бернстейн, расследуют Уотергейтский скандал, который угрожает "подорвать" Белый дом. Постепенно они раскрывают заговор, в который вовлечены высшие эшелоны власти, и сталкиваются с давлением и угрозами.

Мартовские иды

Молодой пресс-секретарь становится ключевым игроком в предвыборной кампании сенатора. Когда всплывает темная тайна, он вынужден делать выбор между карьерой и моральными принципами, а политические интриги угрожают не только кампании, но и его жизни.

Преданный садовник

Британский дипломат Джастин Куарри расследует загадочную смерть жены в Кении. Оказывается, что за трагедией стоит коррупционный заговор фармацевтической корпорации, имеющей политические связи на высоком уровне.

Мюнхен

После теракта на Олимпийских играх 1972 года израильские спецслужбы отправляют команду на секретную миссию в Европу. Они должны уничтожить виновных, но политические игры и моральные дилеммы угрожают разрушить и их жизни.

Игры власти

Журналист расследует смерть помощника конгрессмена и постепенно раскрывает масштабный заговор с участием политических кругов и крупных корпораций. Каждый шаг ставит под угрозу жизнь героев и раскрывает жестокие правила политической игры.

Напомним, недавно из Государственного реестра фильмов Украины исключили фильм Стивена Спилберга "Терминал".

