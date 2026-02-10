Вернуться в армию после СЗЧ за границей: как сделать это, не попав в тюрьму

До августа процедура возвращения была упрощена, но сейчас без суда не обойтись.

Военнослужащий, совершивший самовольное оставление части (далее – СЗЧ) и находящийся за границей, может обратиться в дипломатическое учреждение Украины и сообщить о желании вернуться в Украину для продолжения военной службы.

Об этом говорится в материале hromadske, где приводят пример военнослужащего по имени Артем, который во время отпуска за границей ушел в СЗЧ. Отмечается, что мужчина еще в начале полномасштабного вторжения присоединился к территориальной обороне в Киевской области. Он прошел обучение за границей, после чего стал заместителем командира отделения.

Последние месяцы военнослужащий работал координатором на командно-наблюдательном пункте. По его словам, "крыша начала протекать" от наблюдений за "бессмысленными и страшными смертями" подчиненных.

Так, он попытался перевестись в подразделение беспилотников, но не удалось. В середине июля 2025 года во время отпуска за границей он ушел в СЗЧ. На него повлияли личные жизненные неурядицы, усталость от службы и отсутствие хотя бы временной демобилизации.

Переосмыслив свой поступок, Артем решил, что готов вернуться из-за границы в армию. Но четкого механизма, как правильно это сделать, не нашел:

"Всю эту информацию найти почти нереально... Это информационная тьма, потому что ты просто не понимаешь, тебя просто возьмут и посадят, или тебя туда в штурмовой полк отправят, в "Скалу" или еще куда-то".

Артем добавил, что когда связался с рекрутерами нового подразделения, ему объяснили, что сейчас существует и другой механизм, по которому можно вернуться через ходатайство к следователю и письменное согласие, но "это реально нигде не озвучивалось".

Алгоритм возвращения после зарубежного СЗЧ

Адвокат Елена Дабижа отметила, что в официальных разъяснениях нет четкого механизма возвращения военнослужащих, совершивших СЗЧ за границей.

В разъяснениях Министерства обороны Украины есть несколько алгоритмов: в одних советуют обращаться в консульства, прежде чем возвращаться, в других разъяснениях об этом нет ни слова. Так же нигде нет заверения, что военнослужащего не задержат прямо на границе.

По мнению Дабижи, консульство такому военнослужащему вряд ли чем-то поможет. Единственный его вариант – возвращаться в Украину и уже после этого обращаться в Военную службу правопорядка или Государственное бюро расследований.

В то же время перед этим стоит узнать в ГБР, открыто ли уже уголовное производство, ведь это не всегда быстрый процесс. А без дела вернуться в свою часть или перевестись в другую не получится.

До августа процедура возвращения была упрощена, но сейчас без суда не обойтись. Если военнослужащий захотел вернуться в армию, то прокуратура должна обратиться с ходатайством в суд об освобождении его от уголовной ответственности.

Минобороны в ответ на запрос hromadske отметило, что военнослужащий, совершивший СЗЧ и находящийся за границей, может обратиться в дипломатическое учреждение Украины и сообщить о желании вернуться на территорию Украины для продолжения военной службы.

СЗЧ в Украине

Ранее Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский рассказал, что военнослужащие, возвращающиеся после СЗЧ, в первую очередь отправляются в подразделения на самые горячие точки фронта.

Федор Вениславский, народный депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отметил, что сейчас разрабатывается комплексный подход к решению проблемных вопросов, связанных с конфликтами с территориальными центрами комплектования, СЗЧ и мобилизацией в целом.

