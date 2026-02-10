Доля ЕС уменьшается: кто стал главными покупателями агропродукции Украины в 2025 году

Больше всего денег Украина получила от продажи подсолнечного масла, кукурузы и пшеницы.

Европейский Союз в 2025 году стал главным рынком сбыта сельскохозяйственной продукции Украины. Однако его доля в украинском экспорте уменьшилась из-за возвращения торговых квот с 6 июня, рассказала руководитель аналитического отдела Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светлана Литвин в комментарии 24 Каналу.

"Если в 2024 году доля стран ЕС в украинском экспорте составляла 52%, то по предварительным оценкам в 2025 году – 49%. Выросла доля стран Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, но уменьшилась для Азии в целом, в основном из-за минимального экспорта в Китай", – отмечает Литвин.

Больше всего среди стран украинскую агропродукцию покупали Турция, Нидерланды, Италия, Испания, Польша, Египет, Германия, Бельгия и Саудовская Аравия.

Видео дня

В топ-5 экспортных культур, которые генерировали валютную выручку Украины в 2025 году, вошли:

подсолнечное масло – 5,2 миллиарда долларов;

кукуруза – 3,9 миллиарда долларов;

пшеница – 3 миллиарда долларов;

соевые бобы – 1,3 миллиарда долларов;

мясо птицы – 1,1 миллиарда долларов.

Экспорт аграрной продукции из Украины – главные новости

В целом от продажи продукции АПК за рубеж в 2025 году Украина получила 22,53 миллиарда долларов. Этот показатель хуже по сравнению с результатом 2024 года на 8,8%, или на 2,15 миллиарда долларов. При этом аграрная отрасль с долей 56,1% продолжает быть главным источником поступления валютной выручки для страны.

Падение объемов экспорта связано с обстрелами российскими оккупантами логистических и производственных мощностей, погодными условиями и прекращением действия торгового безвиза с Евросоюзом с 6 июня 2025 года. Объем квот в ЕС был пересмотрен в сторону увеличения с 29 октября.

Вас также могут заинтересовать новости: