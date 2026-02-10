Эти знаки Зодиака окунутся с головой в любовь в ближайшие дни

Наступает время, когда чувства становятся ясными, а отношения - гармоничными.

Наступает особый этап, наполненный тонкой романтикой и глубокими чувствами: Венера входит в знак своей экзальтации. Во вторник, 10 февраля 2026 года, Венера – планета любви, желаний и притяжения – переходит в Рыбы, изменчивый водный знак, связанный с эмпатией, интуицией, творчеством и эмоциональной глубиной. Больше всего от этого периода выиграют четыре знака Зодиака, пишет журнал Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Рак

Когда Венера проходит по родственному вам водному знаку Рыбы, она образует гармоничный аспект с вашим знаком и активирует ваш девятый дом расширения горизонтов. Это может вызвать внутреннее беспокойство, нетипичное для вашей привычной любви к стабильности и домашнему уюту.

Вместо желания остаться в знакомом пространстве появляется тяга к новым впечатлениям, поездкам, обучению и расширению кругозора. Этот транзит подталкивает вас выйти за пределы привычного сценария и прожить вдохновляющие моменты вместе с партнером или человеком, который вам дорог. Совместные открытия и шаги в неизвестность способны зажечь искру и укрепить связь.

Дева

Во время транзита Венеры по Рыбам она проходит через ваш седьмой дом партнерства и выстраивает оппозицию к вашему знаку. В ближайшие недели тема отношений выходит на первый план, становясь источником удовольствия, тепла и внутреннего равновесия.

Хотя вы привыкли всё тщательно планировать и контролировать, этот период требует другого подхода – умения довериться потоку. Чем меньше вы будете пытаться управлять каждым моментом, тем больше романтики и гармонии войдет в вашу жизнь. Это благоприятное время для примирений, переговоров и восстановления баланса – как в личных, так и в рабочих отношениях. Энергия Венеры работает на вас, помогая находить общий язык даже там, где раньше это казалось сложным.

Скорпион

Для вас начинается один из самых лёгких, вдохновляющих и игривых периодов года. Венера гармонично взаимодействует с вашим знаком и проходит через пятый дом удовольствий, романтики и творчества.

Возрастает спонтанность, желание наслаждаться моментом и позволять себе больше радости. Эта энергия отличается от вашей привычной глубокой и интенсивной вовлеченности – она менее серьёзна, но удивительно оживляющая. Лучшее, что вы можете сделать, – отказаться от чётких сценариев и позволить событиям разворачиваться естественно. Совместные приключения, новые впечатления и творческие импульсы усиливают притяжение и делают связь ярче.

Рыбы

Пока Венера почти месяц движется по вашему знаку и первому дому личности, вы становитесь настоящим магнитом для любви, удовольствия и вдохновения. Люди легче откликаются на вас, а ваши чувства находят понимание и отклик.

Это идеальное время для открытого выражения эмоций, заботы о себе и восстановления внутреннего баланса. Самоисцеление может прийти через воду, уединение, творчество или духовные практики. Вы также можете направить свою фантазию в материальное русло – обновить образ, пространство вокруг себя или начать творческий проект. Этот период помогает укрепить самые важные связи, включая отношения с самим собой.

