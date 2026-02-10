Певица LELÉKA ответила на упреки украинцев, что она 'не в контексте'

Артистка говорит, что не понимает, как измерить пребывание "в контексте".

Победительница украинского Национального отбора на "Евровидение-2026" Виктория Лелека (LELÉKA) не верила, что сможет занять первое место, ведь ее соперница Jerry Heil пользуется большей популярностью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на встрече с поклонниками в одном из книжных магазинов Киева. По словам певицы, во время объявления результатов она ошеломилась, когда услышала, что Яна Шемаева получила меньше баллов, чем она:

"И когда я услышала, сколько баллов получила она... В тот момент у меня просто отключилось восприятие. И я уже не воспринимала информацию... В первый день после этого было ощущение внутреннего неприятия всего этого".

Виктория отметила, что только сегодня начала "возвращаться к реальности" и осознавать, что именно она поедет в Австрию от Украины. В то же время девушка признается, что испытывает не только радость, но и давление ответственности за это. На вопрос о том, насколько она "в контексте" событий в Украине, ведь с 2014 года живет в Берлине, девушка ответила, что не понимает, как это измерить.

"Не знаю. Мне просто важно, чтобы Украина сохранилась. Я не представляю своей жизни без Украины. Потому что если она исчезнет, то, как пишут некоторые военные, и я с ними абсолютно согласна, будет: "и разлетелись мы по миру, по эмиграциям, и будем петь дружеские украинские песни". Без статуса государственности для Украины - кем я буду? Мне просто для моей души важно делать это на украинском языке и усиливать культурный имидж самой Украины. А если ее не будет, я буду творить на каком-то непонятном языке несуществующей страны. И это все теряет смысл", - заявила певица.

Также она предположила, что пребывание "в контексте" может измеряться ее волонтерской деятельностью и тем, как она ведет себя на концертах и позиционирует себя в публичной жизни:

"Мне кажется, что я не могу это оценивать, потому что я нахожусь внутри себя, а не снаружи. И не имею понимания, насколько кто-то в Украине "в контексте"... Не знаю".

Напомним, вокруг нынешнего Нацотбора разгорелся скандал, ведь певица Руслана, которая была членом жюри, открыто призвала зрителей голосовать за Викторию Лелеку. Несмотря на то, что это вызвало возмущение в социальных сетях, организаторы заявили, что не видят в заявлениях Русланы нарушений.

