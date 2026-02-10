РФ не остановит войну, если получит Донбасс: Костенко назвал единственный вариант для Украины

Россия специально ставит такие условия, которые для Украины нереально выполнить, считает депутат.

Россия не собирается останавливаться - остановить оккупантов может только уничтожение их армии и нанесение им максимального ущерба. Об этом заявил секретарь Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире Radio NV.

"Мы ведем переговоры для того, чтобы показать, что мы готовы (к прекращению войны, - УНИАН). И хочет ли наша власть окончания войны? Я уверен, что хочет, как и многие украинцы, и я хочу так же окончания войны, но не путем отдачи территорий Российской Федерации. Потому что, даже если бы теоретически кто-то отдал территории, война бы не закончилась, потому что мы объективно видим намерения Российской Федерации. И остановить их может только уничтожение их армии, нанесение им максимального ущерба, закрытие неба", - сказал он.

По словам Костенко, каждый должен подумать, готов ли он отдать конкретно свой поселок, свой город или свой населенный пункт Российской Федерации, чтобы соседний населенный пункт жил хорошо.

"И здесь нет никаких вещей, которые были бы приемлемыми. Поэтому я пытаюсь донести реальные вещи, что Россия не собирается останавливаться. И она специально ставит такие условия, которые для нас было бы нереально выполнить, и таким образом продолжать войну. Потому что у них есть цели более стратегические, чем просто Донецкая область, чем просто какие-то регионы. Они собираются вернуть под сферу влияния сначала Украину, а затем и всю Восточную Европу. Такие планы у них есть. И они их четко расписали уже по годам", - подчеркнул депутат

Другие заявления Костенко

Как сообщал УНИАН, Костенко заявил, что в тех условиях, в которых Украина находится сейчас, вести переговоры о прекращении войны с РФ невыгодно. На вопрос, как сделать так, чтобы мирные переговоры были выгодными именно для Украины, нардеп подчеркнул: "В тех условиях, в которых мы находимся сейчас, переговоры являются невыгодными для Украины". Он добавил, что "если мы продержимся до весны, то это уже будет совсем другой расклад", ведь "уже не будет такого давления".

