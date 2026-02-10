Котлеты кажутся простым блюдом, но на деле иногда получаются сухими и пресными. Наши бабушки знали несколько секретов, которые придавали блюду тот самый вкус из детства. Рассказываем, как сделать так, чтобы котлеты не были сухими, а получались сочными, мягкими и по-настоящему вкусными.
Как сделать, чтобы котлеты были пышными и сочными
Для котлет важно не только выбрать хорошее мясо, но и правильно приготовить их. Вот что стоит добавить в фарш, чтобы котлеты получились сочными и нежными:
- Хлеб, размоченный в молоке
Чаще всего добавляют белый, но с черным котлеты также получаются очень вкусными. Хлеб удерживает влагу внутри фарша, и делает котлеты мягкими. Молоко придает нежность и насыщенный вкус.
- Лук
Также придает сочность, аромат, и, вы будете удивлены - добавляет естественную сладость, делая вкус более гармоничным.
- Сливочное масло
Еще один бабушкин секрет: небольшой кусочек масла, добавленный в фарш (обычно берут замороженное масло и натирают его на терке), тает при жарке и буквально пропитывает мясо изнутри.
Важно помнить о мере: избыток хлеба может сделать фарш слишком рыхлым, и вместо котлет получится мясная каша.
Не спешите готовить: фарш должен немного "отдохнуть" после перемешивания - все ингредиенты соединятся и пропитаются ароматами. Уже сформированные котлеты нужно сначала быстро обжарить на сильном огне - чтобы "запечатать" соки и получить аппетитную корочку, а затем довести до готовности на слабом.
Ранее мы также рассказывали, как быстро разморозить мясо - куда его положить, чтобы оно оттаяло за 15 минут.