Рассказываем, что добавить в фарш для сочности, чтобы котлеты буквально таяли во рту.

Котлеты кажутся простым блюдом, но на деле иногда получаются сухими и пресными. Наши бабушки знали несколько секретов, которые придавали блюду тот самый вкус из детства. Рассказываем, как сделать так, чтобы котлеты не были сухими, а получались сочными, мягкими и по-настоящему вкусными.

Как сделать, чтобы котлеты были пышными и сочными

Для котлет важно не только выбрать хорошее мясо, но и правильно приготовить их. Вот что стоит добавить в фарш, чтобы котлеты получились сочными и нежными:

Хлеб, размоченный в молоке

Чаще всего добавляют белый, но с черным котлеты также получаются очень вкусными. Хлеб удерживает влагу внутри фарша, и делает котлеты мягкими. Молоко придает нежность и насыщенный вкус.

Видео дня

Лук

Также придает сочность, аромат, и, вы будете удивлены - добавляет естественную сладость, делая вкус более гармоничным.

Сливочное масло

Еще один бабушкин секрет: небольшой кусочек масла, добавленный в фарш (обычно берут замороженное масло и натирают его на терке), тает при жарке и буквально пропитывает мясо изнутри.

Важно помнить о мере: избыток хлеба может сделать фарш слишком рыхлым, и вместо котлет получится мясная каша.

Не спешите готовить: фарш должен немного "отдохнуть" после перемешивания - все ингредиенты соединятся и пропитаются ароматами. Уже сформированные котлеты нужно сначала быстро обжарить на сильном огне - чтобы "запечатать" соки и получить аппетитную корочку, а затем довести до готовности на слабом.

Ранее мы также рассказывали, как быстро разморозить мясо - куда его положить, чтобы оно оттаяло за 15 минут.

Вас также могут заинтересовать новости: