Нардеп назвал главную проблему, которую Северная Корея создает для Украины

Участие северокорейских военных в войне - не такая уж и проблема, говорит Чернев.

Основная угроза для Украины от участия Северной Кореи в войне на стороне России – не ее военные, а массовые поставки для оккупантов артиллерийских боеприпасов. Об этом заявил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев, пишет Business Insider.

"Самая большая проблема от Северной Кореи - это не солдаты, а артиллерийские снаряды... В Курской области они привлекли не так уж много солдат", - цитирует Чернева издание.

BI напомнило, что Северная Корея во время войны отправила России миллионы артиллерийских снарядов и боеприпасов для реактивных систем залпового огня, а также пушки и пусковые установки, которые могут стрелять этими боеприпасами. Пхеньян также предоставил Москве не менее 100 баллистических ракет и противотанкового оружия.

Видео дня

Также осенью 2024 года в Курской области около 11 000 северокорейских военных помогали России вернуть ее территорию, захваченную Украиной.

Участие КНДР в войне с Украиной

Как сообщал УНИАН, недавно Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что солдаты КНДР ведут огонь по приграничным общинам Украины с территории Курской области РФ. Также, по данным разведки, северокорейцы выполняют задачи по аэроразведке, артиллерийской разведке, корректируют удары РСЗО.

Южнокорейское издание NK News со ссылкой на спутниковые снимки писало, что КНДР неожиданно сократила поставки оружия в Россию. Отмечалось, что в январе был зафиксирован только один случай захода российских судов-контейнеровозов в северокорейские порты. Авторы публикации предполагают, что это может быть связано с плохой погодой, которая в этом году была особенно суровой. Также аналитики не исключают, что на закупки северокорейского оружия могла повлиять активизация мирных переговоров между Украиной и РФ или же внутриполитическая ситуация в самой КНДР.

Между тем, по словам военного эксперта Михаила Жирохова, РФ все больше полагается на КНДР в вопросе оружия, ведь сейчас, в конце четвертого года войны, российские склады почти пусты. В частности, Россия пытается компенсировать свою потребность в нетипичных калибрах - 240 и 300 мм, которые производятся только в Северной Корее.

Вас также могут заинтересовать новости: