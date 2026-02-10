Нардеп Костенко оценил возможности России в войне и сказал, как должна действовать Украина

У россиян практически нет продвижения, поэтому нужно приложить максимальные усилия, чтобы остановить их на поле боя.

Россия способна вести войну в том же темпе, как и в прошлом году. Об этом сказал народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире Radio NV.

В то же время, по его словам, у россиян практически нет никакого продвижения. Поэтому нам нужно приложить максимальные усилия, чтобы остановить их на поле боя.

По мнению нардепа, нужно усиливать управление войсками.

"Добавить немного больше оружия. И будет от этого результат. Правильно сказал министр (министр обороны Иван Федоров), нам нужно довести до 50 000 уничтожение врага. Вот о чем нам нужно думать. Не о сдаче территорий. И если враг даже будет видеть наши намерения сделать это, даже если мы этого не достигнем, они будут нести другие потери. Намерения тоже многое значат", – резюмировал Костенко.

Издание Bloomberg писало, что в течение декабря Силы обороны нанесли России большие потери в личном составе. Речь идет о 35 тысячах захватчиков. А глава Минобороны Михаил Федоров заявил об амбиции увеличить эту цифру до 50 000 к лету этого года.

Увеличение потерь РФ является результатом более эффективных операций украинских дронов. А соотношение убитых к раненым в последнее время смещается в сторону погибших, согласно оценкам нескольких европейских правительств.

Это уже привело к тому, что количество ежемесячных потерь РФ достигло уровня набора в армию. Для решения этой проблемы Кремлю необходимо проводить мобилизацию, однако там вряд ли пойдут на это, считает издание.

