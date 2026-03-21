В Британии высказались об использовании ее баз на Кипре во время войны на Ближнем Востоке

В Великобритании отметили, что безопасность Республики Кипр имеет основополагающее значение для Соединенного Королевства.

Великобритания не будет использовать свои базы на Кипре для каких-либо наступательных действий в связи с войной на Ближнем Востоке. Об этом заявил представитель правительства Кипра, сославшись на телефонный разговор между премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Кипра Никосом Христодулидисом, передает Reuters.

"Премьер-министр Великобритании еще раз подчеркнул, что безопасность Республики Кипр имеет фундаментальное значение для Соединенного Королевства, и с этой целью было принято решение об усилении мер, дополняющих уже существующие превентивные меры. В заключение премьер-министр еще раз подчеркнул, что британские базы на Кипре не будут использоваться для каких-либо наступательных военных операций", – написал пресс-секретарь в заявлении.

В Reuters напомнили, что иранский "Шахед" нанес незначительный ущерб, когда 2 марта попал в объекты британской авиабазы Акротири на юге Кипра. Впоследствии еще два дрона были перехвачены.

Политика Великобритании в отношении конфликта на Ближнем Востоке

Ранее Великобритания прокомментировала призыв Трампа отправить корабли на Ближний Восток. В частности, представитель Министерства обороны Великобритании заявил, что страна "в настоящее время обсуждает со своими союзниками и партнерами ряд вариантов для обеспечения безопасности судоходства в регионе".

Впоследствии Стармер провел беседу с Трампом после его резкого заявления о "нерешительности" Великобритании. Президент США сказал премьер-министру Великобритании, что его помощь не нужна, несмотря на то, что американцы продолжают использовать британские базы для нанесения ударов по Ирану.

"После разрыва отношений между Трампом и Стармером, что заставило президента США заявить в социальных сетях, что "нам не нужны люди, которые присоединяются к войнам после того, как мы уже победили", два мировых лидера провели в воскресенье переговоры, чтобы обсудить военное сотрудничество своих стран", - рассказали журналисты.

