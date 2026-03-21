Решение Трампа начать войну с Ираном разоблачает бессилие его советников, - Bloomberg

Даже те советники президента США, которые ранее выступали против военных ударов по Ирану, сейчас хранят молчание.

Решение президента США Дональда Трампа начать войну против Ирана было обусловлено давлением со стороны внешних союзников. В то же время его собственная команда в Белом доме была более сдержанной. Об этом пишет Bloomberg.

"Среди тех, кто в частном порядке оказывал давление на Трампа, чтобы он нанес удар по Ирану, были премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, медиамагнат Руперт Мердок и некоторые консервативные комментаторы, по словам лиц, осведомленных в этом деле, которые высказались на условиях анонимности, чтобы обсудить частные разговоры", - отмечают журналисты.

Как добавил один из осведомленных об этом вопросе источников, основатель News Corp. несколько раз общался с Трампом, призывая президента вступить в противостояние с Ираном.

Советники призывали к осторожности

Также источники Bloomberg добавили, что некоторые из ближайших советников Трампа высказывались более сдержанно относительно перспективы вооруженного конфликта, а именно вице-президент США Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио и глава администрации Белого дома Сьюзи Уайлз.

"Мало кто, если вообще кто-то, сказал ему прямо, что это непродуманная идея. Вайлз пыталась убедиться, что президент понимает свои варианты, по словам этих лиц, тогда как Венс призывал высокопоставленных чиновников откровенно говорить с президентом о возможности войны. На закрытых встречах перед атаками Венс задавал вопросы о том, как бы развивалась любая война", - подчеркнули в Bloomberg.

В Белом доме отрицают раскол

В то же время пресс-секретарь Госдепартамента США Томми Пиггот заявил, что это "старая знакомая история о людях, которые не знают, о чем говорят, но делают вид, будто знают. Никакого раскола нет. Президент Трамп делает мир безопаснее, и вся администрация единодушно поддерживает эти усилия".

Также американский лидер настаивает, что решение о том, когда закончить войну, принадлежит ему. Это показывает, насколько Трамп может действовать по своему инстинкту и насколько мало сопротивления он испытывает со стороны своей команды, даже когда он отказывается от главных предвыборных обещаний, таких как прекращение зарубежных войн.

"Во втором сроке он хотел, чтобы его советниками были люди, которые были бы более склонны просто сказать: "Да, сэр", когда он хотел сделать X или Y, в отличие от людей, которые говорили: "Учитывали ли вы то или иное, или еще что-то", - отметил Джон Болтон, занимавший пост советника по национальной безопасности во время первого срока президента.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт добавила:

"Президент Трамп хочет слышать честные мнения всех присутствующих в комнате. Любой, кто действительно присутствовал на встречах с ним, скажет вам, что он часто спрашивает мнение всех своих советников, независимо от их звания или опыта, спрашивая: "Что вы думаете?". И он ожидает честных отзывов".

Однако, как пишет Bloomberg, эта война является ярким примером того, как Трамп продвигает важные решения, несмотря на предостережения некоторых своих ближайших советников.

"У меня гораздо больше власти во втором сроке", - заявлял Трамп в пятницу в Белом доме.

Даже критики хранят молчание

В свою очередь, даже те советники президента США, которые ранее выступали против военных ударов по Ирану, сейчас хранят молчание. В частности, директор Национальной разведки Тулси Габбард заявила во время слушаний в Конгрессе, что Трамп является "единственным человеком", который может решить, продолжает ли Иран представлять "неизбежную угрозу".

Джей Ди Венс публично поддержал войну, однако Трамп намекнул, что за закрытыми дверями их взгляды немного разошлись.

"Я бы сказал, что с философской точки зрения он несколько отличался от меня. Думаю, он, возможно, был менее воодушевлен этим шагом, но все равно был достаточно воодушевлен", - сказал президент США.

Поэтому сейчас единственным представителем администрации Трампа, высказавшим противоположное мнение, является бывший директор Национального центра по борьбе с терроризмом Джо Кент, который написал в X, что уходит в отставку, поскольку не может поддержать "отправку следующего поколения воевать и гибнуть в войне, которая не приносит никакой пользы американскому народу".

Ранее The Guardian писал, что Ирану нечего терять, что является его самым мощным оружием в войне против США. Таким образом, иранский режим не испытывает никаких угрызений совести по поводу эскалации войны.

"Иранское руководство, которому нечего терять, пользуется асимметрическим преимуществом страха. Например, для европейцев, таких как Джорджия Мелони, премьер-министр Италии, главной заботой является рецессия и массовый наплыв беженцев из разбитого Ирана. Она говорит, что Европа должна готовиться к закрытию своих границ. Точно так же отправка военных кораблей для открытия Ормузского пролива выглядит для европейских лидеров полной политических опасностей", - написал журналист издания.

В то же время оманский журналист Салем Аль-Джахури заявил, что Трамп требует от стран Персидского залива триллионы долларов за войну с Ираном.

"Сегодня речь идет об определенных утечках информации, согласно которым американский президент требует, чтобы страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива выплатили примерно 5 триллионов долларов, если они хотят, чтобы эта война продолжалась, а если они хотят, чтобы она прекратилась, они должны выплатить США 2,5 триллиона долларов за то, что было сделано за прошедший период", - рассказал он.

