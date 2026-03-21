Страны G7 пригрозили принять меры из-за атак Ирана и рисков для энергетического рынка

Дипломаты осудили безрассудные нападения режима на гражданское население и инфраструктуру.

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" заявили, что готовы принять необходимые меры для поддержки мировых поставок энергоносителей, а также в очередной раз подчеркнули важность обеспечения безопасности морских путей, в частности в Ормузском проливе. Об этом пишет Reuters.

"Мы... выражаем поддержку нашим партнерам в регионе в условиях неоправданных атак со стороны Исламской Республики Иран и ее союзников", - говорится в заявлении министров Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также верховного дипломата ЕС.

Также дипломаты осудили безрассудные атаки режима против гражданского населения и инфраструктуры, в том числе энергетической.

Видео дня

Ситуация на Ближнем Востоке - последние новости

Ранее в Великобритании сделали заявление относительно использования ее баз на Кипре во время войны на Ближнем Востоке. Там подчеркнули, что страна не будет использовать свои базы на Кипре для каких-либо наступательных действий.

"Премьер-министр Великобритании еще раз подчеркнул, что безопасность Республики Кипр является фундаментальной для Соединенного Королевства, и с этой целью было принято решение об усилении средств, способствующих уже существующим превентивным мерам", - сказал представитель правительства Кипра.

В то же время Bloomberg писал, что решение Трампа начать войну с Ираном обнажает бессилие его советников. В частности, некоторые из ближайших советников Трампа высказывались более сдержанно относительно перспективы вооруженного конфликта, а именно вице-президент США Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио и глава администрации Белого дома Сьюзи Уайлз.

Вас также могут заинтересовать новости: