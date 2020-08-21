Тихановская заявила, что вернется в Беларусь при одном условии
14:24, 21 августа 2020Мир
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Тихановская вернется в Беларусь, когда будет чувствовать себя там в безопасности.
Тихановская рассказала, когда вернется в Беларусь / Скриншот
Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила, что вернется в Беларусь, когда будет чувствовать себя там в безопасности.
Об этом она заявила на пресс-конференции.
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Она акцентировала на том, что любит свою родину и хочет туда вернуться.
Я вернусь туда обязательно, когда буду чувствовать себя в безопасности, - сказала она.
Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова заявила, что Светлана может вернуться в ближайшее время. Она не собиралась уезжать из Минска.
Протесты в Беларуси: хронология событий
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%.
- Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- 15 августа Лукашенко после телефонного разговора с Путиным заявил, что президент РФ пообещал всестороннюю помощь по обеспечению безопасности страны.
- Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуация в Беларуси расшатывают извне. 16 августа после еще одного телефонного разговора в пресс-службе Лукашенко заявили, что они с Путиным намерены совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз".
- 19 августа ЕС заявил, что не признает президентские выборы в Беларуси. Параллельно Запад готовит пакет санкций против лиц, причастных к разгону протестующих и убийств.
- 20 августа в Беларуси открыли дело о захвате власти оппозицией.
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