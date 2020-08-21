Тихановская заявила, что вернется в Беларусь при одном условии

Тихановская вернется в Беларусь, когда будет чувствовать себя там в безопасности.

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила, что вернется в Беларусь, когда будет чувствовать себя там в безопасности.

Об этом она заявила на пресс-конференции.

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Она акцентировала на том, что любит свою родину и хочет туда вернуться.

Я вернусь туда обязательно, когда буду чувствовать себя в безопасности, - сказала она.

Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова заявила, что Светлана может вернуться в ближайшее время. Она не собиралась уезжать из Минска.

Протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

15 августа Лукашенко после телефонного разговора с Путиным заявил, что президент РФ пообещал всестороннюю помощь по обеспечению безопасности страны.

Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуация в Беларуси расшатывают извне. 16 августа после еще одного телефонного разговора в пресс-службе Лукашенко заявили, что они с Путиным намерены совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз".

19 августа ЕС заявил, что не признает президентские выборы в Беларуси. Параллельно Запад готовит пакет санкций против лиц, причастных к разгону протестующих и убийств.

20 августа в Беларуси открыли дело о захвате власти оппозицией.

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Автор: Наталия Печиборщ