Это решение может свидетельствовать о постепенном смещении баланса доверия внутри западного разведывательного сообщества Европы.

Нидерландские спецслужбы ограничили объем обмена разведывательной информацией с Соединенными Штатами. Об этом заявили руководители двух ключевых ведомств - Службы разведки и безопасности (AIVD) и Службы военной разведки и безопасности (MIVD) - в интервью для газеты de Volkskrant.

Руководители ведомств, Эрик Акербом (AIVD) и Петер Ресинк (MIVD), подтвердили, что сотрудничество с американскими ЦРУ и Агентством национальной безопасности - изменилось после прихода новой администрации в Вашингтоне.

"Это правда, что мы теперь иногда не говорим некоторые вещи", - признал Ресинк.

"Иногда надо каждый раз отдельно думать, стоит ли делиться этой информацией", - добавил Акербом.

В то же время нидерландские службы углубили сотрудничество с европейскими партнерами, в частности Великобританией, Германией, Францией, Польшей и странами Северной Европы. Причиной стала война России против Украины и растущее осознание угроз для безопасности Европы.

Руководители разведок также подтвердили, что российские спецслужбы регулярно проводят десятки успешных кибератак на Нидерланды, направленных как против государственных структур, так и частных компаний.

Нидерланды - помощь Украине

Как сообщал УНИАН, летом Украина получила от Бельгии и Нидерландов тральщики-искатели мин BNS Narcis и Zr.Ms. Vlaardingen. Передача кораблей состоялась на бельгийской военно-морской базе Зебрюгге. Тогда же сообщалось, что в конце года Украина получит еще один Zr.Ms. Makkum.

Впоследствии стало известно, что украинские Военно-морские силы (ВМС) ВСУ получили от Нидерландов противоминный корабль типа Alkmaar.

