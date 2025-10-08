Thales Belgium призывает к четким правилам для глушения и сбивания дронов на фоне роста пролетов над заводами и спроса на антидронные ракеты.

Ведущая европейская компания по производству оружия Thales Belgium заявила о "рое дронов" над своими заводами.

Как пишет Politico, завод компании по производству 70-мм ракет "гудит от дронов", которые появляются над производственными линиями. Одна из крупнейших европейских компаний противовоздушной обороны заявляет, что над ее сверхсекретными заводами пролетает все большее количество беспилотников, и настаивает на необходимости четких правил относительно того, как их глушить или сбивать.

"Мы видим больше дронов, чем несколько месяцев назад", - сказал Ален Кеврен, директор Thales Belgium. Он обратил внимание на наблюдение над объектом компании Évegnée Fort в восточном регионе Льеж, единственным бельгийским объектом, где компания имеет лицензию на сборку и хранение взрывчатки для своих 70-мм ракет.

Его комментарии прозвучали на фоне все большего количества сообщений о беспилотных летательных аппаратах, в частности в Польше, Румынии, Германии, Норвегии и Дании за последний месяц. Некоторые из них, например военные дроны, пролетающие над Польшей и Румынией, были российскими, тогда как происхождение других было труднее определить.

В ответ на прошлой неделе Копенгаген временно запретил полеты дронов, тогда как НАТО запустило новую программу "Восточный страж" для устранения критических пробелов в противовоздушной обороне альянса.

Кеврен говорит, что компания обеспокоена этими событиями, которые происходят в то время, когда Thales Belgium стремится удвоить свои производственные мощности неуправляемых и лазерно-управляемых ракет FZ275 до 70 000 в течение следующих нескольких лет, при условии четкого спроса.

Кеврен объяснил, что французская многонациональная компания приложила "огромные усилия" для установки систем обнаружения на своих объектах. Компания заявила, что может использовать глушилки для блокировки сигнала, необходимого для управления дронами и их сбивания.

"Но проблема заключается в том, что нам это не разрешено", - сказал Кеврен.

Одним из беспокойств относительно сбивания дронов является то, что они могут нанести вред или травмировать людей, если упадут.

Теперь такие страны, как Бельгия, должны четко определить, "какой правильный процесс" для таких ситуаций, в частности, где заканчиваются обязанности полиции и начинаются обязанности компаний.

"Процесс требует уточнения... Это ситуация, с которой нам всем приходится сталкиваться", - сказал Кеврен, пока десятки техников тщательно работали над тем, чтобы собрать фирменный боеприпас компании в безупречно белых лабораторных мастерских за стеклянным окном.

Спрос на оружие

Кеврен сказал, что Thales Belgium наблюдает "невероятный" спрос на свои ракеты, поскольку НАТО пытается обеспечить безопасность своего неба. Большинство текущего производства компании идет в Украину.

Ракеты, изготовленные на заводе в Эрстале и в Évegnée Fort, можно использовать против беспилотников, причем версия с лазерным наведением направлена на более крупные беспилотники, летящие на большой высоте, такие как "Шахеды" иранской разработки.

В последние недели альянс подвергся резкой критике за свою реакцию на недавние вторжения в воздушное пространство после того, как военные самолеты НАТО использовали многомиллионные ракеты, чтобы сбить российские беспилотники, изготовленные из дерева и пенопласта, каждый из которых стоил около 10 000 долларов.

По словам Кеврена, с момента вторжения российский дронов в Польшу компания Thales получила десятки запросов на свои ракеты, учитывая, что их ракеты дальностью 8 километров используют общенатовские стандарты, которые могут быть установлены в существующие системы вооружения.

"Это решение "подключи и работай" для борьбы со все большим количеством типов целей", - сказал он.

Германия, Италия, Испания и Польша являются одними из главных клиентов компании в НАТО, и фирма утверждает, что ее ракеты в четыре раза дешевле альтернатив на рынке.

Дроновые инциденты в Европе: последние новости

Как сообщал УНИАН, страны Европы обеспокоены вторжениями российских беспилотников в их воздушное пространство, поэтому союзники по НАТО обсуждают возможность создания "стены дронов".

Ранее неподалеку Варшавы обнаружили объект, похожий на дрон. Как сообщили польские службы, он не связан с недавними российскими атаками по Украине.

Кроме того, в аэропорту Мюнхена местная полиция установила лазерную установку на взлетно-посадочной полосе для защиты от беспилотников. Ожидается, что данное оборудование позволит определять расстояние до дронов и сбивать их.

