В молдавском МИД напомнили Москве ее место.

В Министерстве иностранных дел Молдовы ответили на нападки главы МИД РФ Сергея Лаврова из-за так называемого Приднестровья. Кишинев заявил, что "Лавров и кремлевский режим не имеет морального права читать лекции о демократии и свободе".

"Страна, которая сажает в тюрьмы оппозиционных политиков и убивает их, необоснованно нападает на своих соседей, не может предложить миру ничего, кроме крови и боли", – цитирует заявление молдавского внешнеполитического ведомства издание NewsMaker.

Дипломаты указали, что Приднестровье пользуется преимуществами экономической интеграции с ЕС, ведь более 70% товаров Тирасполь экспортирует в страны Евросоюза.

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"Молдова – демократическое государство, для которого свобода и уважение к правам человека являются основополагающими ценностями. Мы строим европейское будущее, чтобы все наши граждане, независимо от языка и этнической принадлежности, жили в мире и процветании", – заявили в МИД Молдовы.

Ситуация в Приднестровье - последние новости

Так называемом Приднестровье провели "съезд депутатов", на котором было принято обращение к РФ с просьбой о защите от Молдовы. Приспешники Кремля обвинили Кишинев в геноциде и экономической блокаде.

При этом Кишинев заявил, что Молдова остается мишенью для РФ и поэтому ожидает новых попыток Москвы дестабилизировать ситуацию.

Позже глава МИД РФ Сергея Лавров заявил, что Молдова блокирует переговорный процесс формата "5+2" по приднестровскому урегулированию. Также он обвинил Кишинев в "блокировании всего русского, дискриминации русского языка", а также в "серьезном экономическом давлении на Приднестровье".

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