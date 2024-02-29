По словам министра иностранных дел Молдовы, "такие заявления делались, делаются и, вероятно, будут делаться снова".

Молдова остается мишенью для России, которая продолжит гибридную войну против этой страны в 2024 году. Об этом в интервью Digi24 сказал министр иностранных дел республики Михай Попшой, комментируя обращение Приднестровья к России за "защитой" от Молдовы.

Он напомнил, что в этом году граждане страны будут выбирать нового президента и голосовать за вступление в Европейский Союз на референдуме. В то же время дипломат заверил, что государственные институты готовы противостоять любым вызовам, которые могут поступать со стороны России в следующий период.

"Безусловно, Республика Молдова остается мишенью для Российской Федерации и в контексте президентских выборов, которые мы имеем, и референдума по евроинтеграции. В течение некоторого времени мы видим попытки стабилизировать ситуацию, продвигать нарративы, которые противоречат национальным интересам и гражданам Республики Молдова", - отметил Попшой.

При этом, по словам министра, государственные органы готовы действовать соответствующим образом.

"Республика Молдова, государственные институты и общество в целом с каждым днем становятся устойчивее, потому что умеют учиться на ошибках и в таких ситуациях, когда тревога создается на уровне общества, к тому же на пустом месте, а не иметь реальную основу. Граждане учатся из этого опыта не позволять собой манипулировать такими новостями, которые создают вражду в обществе, создают фальшивые расколы в обществе, которые имеют тенденцию отклонять нас от нашего европейского пути, ценностей, связанных с демократическими процессами", - подчеркнул молдавский чиновник.

В то же время он предупредил, что таких попыток будет больше, но наши институты "становятся более устойчивыми" для борьбы с этими гибридными атаками, тогда как отношения между Республикой Молдова и Россией находятся на самом низком уровне в истории.

"Варварская агрессия Российской Федерации против Украины не может иметь другого результата, кроме существенного снижения уровня наших отношений с Российской Федерацией. Это обидно, учитывая, что у нас есть большое количество граждан Молдовы в Российской Федерации. ... Мы хотим иметь отношения со всеми, но пока кто-то нарушает международное право, ежедневно убивает женщин, детей, разрушает дома, убивает мирных жителей, такие вещи, безусловно, нельзя терпеть, и Республика Молдова остается твердо на стороне поддержки Украины", - сказал Попшой.

Обращение Приднестровья к РФ о "защите" от Молдовы

В среду, 28 февраля, съезд депутатов непризнанной республики Приднестровье обратился к России за "защитой" от Молдовы. В декларации, в частности, отмечается, что Молдова применяет против Приднестровья "политику геноцида" - экономическое подавление, физическое уничтожение части народа в войне 1992 года, отказ в правовой защите, попытку насильственного насаждения языка.

Подписанты напомнили, что в Приднестровье живут более 220 тысяч граждан России. При этом РФ участвует в миротворческой миссии на Днестре "и является гарантом и посредником в переговорном процессе".

Кроме того, съезд обратился к Генеральному секретарю ООН с просьбой "учесть неотъемлемые права приднестровского народа" и "прекратить нарушение соседней Молдовой" прав и свобод жителей Приднестровья. Аналогичное обращение было направлено к участникам международного переговорного процесса по урегулированию приднестровского конфликта ("формат 5+2"), в ОБСЕ, Европарламент, СНГ и Красный Крест.

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