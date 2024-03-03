Аналитики полагают, что РФ будет использовать обращение непризнанного Приднестровья как трамплин для дестабилизации.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров использовал дипломатический форум в Анталии для продвижения нарративов о Молдове, что создаст условия для гибридных операций Кремля, направленных на дестабилизацию Молдовы и предотвращение ее вступления в Евросоюз.

Об этом говорится в обзоре Института по изучению войны (ISW). В ответ на призыв к РФ непризнанного Приднестровья о "защите", Лавров заявил, что Молдова "идет по стопам Киева", повторяя свои сравнения политики Молдовы в отношении Приднестровья с Украиной до 2014 года.

Лавров утверждал, что Молдова дискриминирует русскоязычных, оказывает "экономическое давление" на Приднестровье и блокирует переговорны в формате "5+2" по приднестровскому конфликту.

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ISW полагает, что Кремль будет использовать обращение непризнанного Приднестровья как трамплин "для активизации гибридных операций, направленных на дестабилизацию и поляризацию Молдовы в преддверии переговоров о вступлении страны в ЕС и президентских выборов, которые пройдут в этом году".

Приднестровье попросило защиты у России

Ранее в непризнанном Приднестровье провели "съезд депутатов", на котором было принято обращение к РФ с просьбой о защите от Молдовы. Самопровозглашенная "республика" обвиняет Кишинев в геноциде и экономической блокаде.

Официальный Кишинев заявил, что Молдова остается мишенью для РФ и поэтому ожидает новых попыток Москвы дестабилизировать ситуацию.

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