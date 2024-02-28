Самопровозглашенная "республика" обвиняет Молдову в экономической блокаде и геноциде населения.

Самопровозглашенные "власти" Приднестровья обратились к России за "помощью" в связи с "экономической блокадой со стороны Молдовы". Соответствующую декларацию принял съезд депутатов непризнанной республики, сообщает приднестровский ресурс "Новости Приднестровья" и российоское агентство "РИА Новости".

Сегодня в городе Тирасполе, подконтрольном властям "Приднестровской молдавской республики" состоялся ппервый за 18 ле т "съезд депутатов всех уровней". Власти Приднестровья называют его "коллегиальным совещательным органом", который созывается по наиболее важным вопросам внутренней и внешней политики. В съезде участвуют депутаты "парламента" и местных советов всех уровней, а руководит работой съезда председатель "Верховного Совета ПМР" при участии "президента" самопровозглашенной республики.

В ходе выступлений депутатов разных уровней и министров "правительства" были озвучены претензии в адрес Молдовы и обвинения в том, что Кишинев ввел "экономическую блокаду" непризнанной республики, обложив поставки товаров дополнительными пошлинами.

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"Президент ПМР" Вадим Красносельский в частности заявил, что против Приднестровья применяется "политика геноцида" – экономическое удушение, физическое уничтожение части народа в войне 1992 года, отказ в правовой защите, попытка насильственного насаждения языка.

По итогам съезда была принята декларация из 7 пунктов, в которой в частности содержится обращение за помощью к России. Так, участники съезда постановили:

"Обратиться в Совет Федерации и Государственную Думу России с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы. В Приднестровье живут более 220 тысяч граждан России. Россия участвует в миротворческой миссии на Днестре и является гарантом и посредником в переговорном процессе".

Кроме того, съезд обратился к Генеральному секретарю ООН с просьбой "учесть неотъемлемые права приднестровского народа" и "пресечь нарушение соседней Молдовой" прав и свобод жителей Приднестровья.

Ананалогично обращения направлены к участникам международного переговорного процесса по урегулированию приднестровского конфликта ("формат 5+2"), к ОБСЕ, Европаррламенту, СНГ и Красному Кресту.

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