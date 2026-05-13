Рубио впервые посетит Китай под 'новым' именем, – The Guardian

Пекин обошел собственные санкции в отношении госсекретаря США, изменив китайскую транслитерацию его фамилии перед визитом Трампа в КНР.

Марко Рубио впервые посетит Китай вместе с президентом США Дональдом Трампом, несмотря на действующие китайские санкции против него. Как сообщает The Guardian, Пекин, вероятно, нашел лингвистический способ обойти собственные ограничения – изменив китайскую транслитерацию фамилии американского госсекретаря.

Незадолго до вступления Рубио в должность госсекретаря в 2025 году китайские власти и государственные СМИ начали использовать другой иероглиф для написания первого слога его фамилии.

Двое дипломатов сообщили, что это изменение, вероятно, связано с тем, что санкции Китая были введены против Рубио под старым написанием его имени, которое включало запрет на въезд в страну.

Пекин заявил, что не будет блокировать визит

Пресс-секретарь посольства Китая Лю Пэнью заявил, что санкции касались деятельности Рубио в период его работы сенатором США. По его словам, Пекин не намерен блокировать госсекретаря из-за его прошлых заявлений и действий в отношении Китая.

Ранее пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин, комментируя изменение написания имени Рубио, заявляла, что "английское имя важнее", и пообещала "изучить этот вопрос".

Рубио был одним из самых жестких критиков Китая

Во время работы в Сенате Рубио активно выступал против политики Пекина, в частности в отношении притеснений уйгурского меньшинства, прав человека в Китае и политики КНР в отношении Тайваня. Он также был одним из авторов американского законопроекта о санкциях из-за подозрений в использовании принудительного труда уйгуров.

Трамп и Си Цзиньпин встретятся в Пекине

Ожидается, что Трамп прибудет в Пекин в среду для переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином. Среди главных тем встречи – торговля, искусственный интеллект и ситуация вокруг Тайваня.

Несмотря на жесткую риторику Рубио в отношении Китая в прошлом, после назначения госсекретарем он поддерживает курс Трампа на улучшение торговых отношений с Пекином.

