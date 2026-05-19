Россия заявила о начале ядерных учений 'в условиях угрозы агрессии'

Учения, в которых примут участие более 64 тысяч военнослужащих, пройдут с 19 по 21 мая.

Министерство обороны Российской Федерации, развязавшей в феврале 2022 года полномасштабную войну против Украины, сообщило о начале учений "по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии".

Как пишет Астра, согласно сообщению, маневры пройдут с 19 по 21 мая, в них примут участие более 64 тыс. военных и свыше 7,8 тыс. единиц техники.

Отмечается, что к учениям привлекут Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), Тихоокеанский и Северный флоты.

ВС РФ, по данным Минобороны страны-агрессора, на учениях отработают вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Беларуси.

По данным Медиазоны, также задействовано 200 ракетных установок. Цель ядерных учений - "отработка действий по сдерживанию противника и проверка уровня подготовки привлекаемых войск".

Учения по применению ядерного оружия в Беларуси

Напомним, 18 мая Министерство обороны Беларуси заявило о совместной с российскими военными отработке ударов ядерным оружием. Говорилось, что начались учения воинских частей по боевому применению ядерного оружия и ядерному обеспечению. Цель учений – совершенствование уровня подготовки личного состава, проверка готовности вооружения, военной и специальной техники к выполнению задач и организация боевого применения из внеплановых районов. К учениям привлечены воинские части ракетных войск и авиации.

