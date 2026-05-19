В России начали угрожать одной из стран НАТО ударами по 'центрам принятия решений'

Российская спецслужба обвинила Латвию в том, что она якобы дала согласие на запуск со своей территории украинских дронов по объектам в России.

Служба внешней разведки России выступила с угрозами в адрес Латвии, заявив, что "координаты центров принятия решений на латвийской территории хорошо известны".

В заявлении российской разведки также содержится угроза "справедливого возмездия", от которого "членство страны в НАТО не защитит".

"Киев не собирается ограничиваться использованием воздушных коридоров, которые предоставляли ВСУ страны Балтии. Беспилотники планируется запустить также с территории этих государств. Несмотря на опасения латвийской стороны стать жертвой ответного удара Москвы, киевские власти убедили Ригу дать согласие на проведение операции", - утверждает СВР.

В заявлении СВР перечисляются пять латвийских военных баз, на которых, по её сведениям, якобы размещены украинские военнослужащие - "Адажи", "Селия", "Лиелварде", "Даугавпилс" и "Екабпилс".

Позже глава МИД Латвии Байба Браже, комментируя заявление СВР, написала в соцсети икс:

"Россия снова лжет".

Российские дроны в Латвии

Ранее во время российской атаки на Украину несколько дронов залетели в Латвию с территории РФ - два БПЛА упали в районе Латгалия. Один беспилотник упал на территории нефтебазы в Резекне, примерно в 40 км от российской границы, место падения другого пока не установлено.

